2023 Ford Super Duty F-350 Limited Ford

DETROIT – Ford-Motor Die Arbeitskonflikte könnten zu einem internationalen Problem werden, das sich auf die US-Produktion einiger Pickup-Trucks auswirkt, wie die kanadische Gewerkschaft Unifor und das Unternehmen berichten Es bleiben nur wenige Stunden, um eine Einigung für rund 5.600 Autoarbeiter zu erzielen. Die Seiten müssen vor der verlängerten Frist am Dienstag um 23:59 Uhr ET eine Einigung erzielen, um einen möglichen Streik zu vermeiden. Die ursprüngliche Frist für die Gespräche war Montagabend, aber die Seiten kündigten eine Verlängerung um 24 Stunden an, nachdem die Gewerkschaft „Minuten vor Ablauf der Frist“ ein „substanzielles Angebot“ von Ford erhalten hatte. Die mögliche Arbeitsniederlegung in Kanada erhöht den Druck, dem Ford ausgesetzt ist, Tage nachdem die United Auto Workers zu gezielten Streiks gegen Ford und seine Rivalen in der Innenstadt aufgerufen haben. General Motors und Chrysler-Mutter Stellantis . Ein Unifor-Streik würde das Ford-Montagewerk Oakville stören, in dem die Crossover Ford Edge und Lincoln Nautilus hergestellt werden. Betroffen wären auch zwei Motorenwerke, die 7,3-Liter- und 5,0-Liter-V8-Benzinmotoren produzieren, die in hochprofitablen Produkten wie den Ford F-Series Super Duty und F-150 Pickups sowie dem Muscle Car Mustang zum Einsatz kommen.

Eine Luftaufnahme zeigt Fords Oakville-Montagewerk in Oakville, Ontario, Kanada, 26. Mai 2023. Carlos Osorio | Reuters

Wenn Unifor gegen Ford streikt, wäre es das erste Mal, dass beide Gewerkschaften gleichzeitig gegen einen Detroiter Autohersteller wegen nationaler Tarifverträge streiken – ein weiterer beispielloser Arbeitsschritt, nachdem die UAW letzte Woche zum ersten Mal alle drei Detroiter Autohersteller streikte. „Ford will nirgendwo einen Streik. Der zusätzliche Druck von Unifor zwingt Ford sehr, einen Deal zu erzielen“, sagte Art Wheaton, Arbeitsprofessor am Worker Institute der Cornell University. Unifor, dessen Automobilmitglieder bis zu einer Spaltung Mitte der 1980er Jahre Teil der UAW waren, bestätigte, dass die Gespräche noch andauern, nachdem sie über die Frist hinaus bis Dienstagmorgen fortgesetzt wurden.

F-Serie, Mustang könnte gestört sein

Sollte es in Kanada zu einem längeren Streik kommen, könnte sich die Arbeitsunterbrechung letztendlich auf die US-Produktion der Fahrzeuge auswirken. Das Ausmaß des Effekts hängt vom Motorenbestand von Ford ab und davon, wie sehr sich das Unternehmen auf Modelle mit Benzinmotoren ohne V8 konzentrieren möchte. Für den F-150 und den Mustang könnte Ford die Produktion von Vierzylinder- und V6-Motoren steigern, darunter auch EcoBoost-Motoren, die seit 2018 den Großteil des Umsatzes ausmachen. Das Unternehmen könnte auch die Produktion von Dieselmotoren für seine größeren Super Duty-Lkw steigern . Benzin-V8-Modelle machen etwa 50 % der Mustang- und 20 % der in den USA verkauften F-150-Modelle aus. Große Lkw der F-Serie verfügen ausschließlich über V8-Motoren. Nach Angaben des Unternehmens verfügt ein Großteil der verkauften Fahrzeuge jedoch über Diesel-V8-Motoren anstelle von Benzinern. Diese Motoren werden in einem Werk in Mexiko und nicht in Kanada hergestellt.

Lana Payne spricht auf der Bühne, als Unifor, Kanadas größte Gewerkschaft des Privatsektors, sie am 10. August 2022 in Toronto, Ontario, Kanada, als neue Präsidentin als Nachfolgerin des scheidenden Vorsitzenden Jerry Dias bekannt gab. Cole Burston | Reuters

„Wir werden weiterhin mit Unifor zusammenarbeiten, um einen Entwurf für die Automobilindustrie zu erstellen, der eine lebendige und nachhaltige Zukunft in Kanada unterstützt“, sagte Ford sagte in einer Erklärung zu den Gesprächen am frühen Dienstag. Unifor, das 18.000 kanadische Arbeiter der Autohersteller in Detroit vertritt, verfolgte bei seinen Verhandlungen einen traditionelleren Ansatz als sein US-Pendant. Die kanadische Gewerkschaft wählte Ford als ihr „Zielunternehmen“, anstatt der neuen Strategie der UAW zu folgen, mit allen drei Autoherstellern zu verhandeln. Außerdem kündigte sie bei Bedarf einen traditionellen landesweiten Streik statt gezielter Streiks an. Stunden vor Ablauf der ursprünglichen Frist sagte Unifor-Nationalpräsidentin Lana Payne sagte die Gewerkschaft und Ford seien „in wichtigen Prioritätsfragen nicht da, wo wir sein müssten“, einschließlich Löhnen und Renten. Sie wies darauf hin, dass kanadische Autohersteller das letzte Mal im Jahr 1990 streikten. „Wir brauchen Ford, um mehr zu liefern, um die Erwartungen und Anforderungen unserer Mitglieder zu erfüllen, so einfach ist das“, sagte sie.

UAW-Verbindung