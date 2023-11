Ford-Deal bietet UAW-Mitgliedern einen stündlichen Rückkauf in Höhe von 50.000 US-Dollar: Wer qualifiziert sich?

Die vorläufige Vereinbarung zwischen der UAW und Ford Motor Co. beinhaltet ein spezielles Entlassungspaket für Stundenarbeiter.

Auf Seite 13 eines 36-seitigen Dokuments namens UAW „Highlighter“ ist ein Buyout in Höhe von 50.000 US-Dollar für eine unbegrenzte Anzahl von UAW-Mitgliedern aufgeführt.

„Ihr UAW-Verhandlungsausschuss war erfolgreich bei der Aushandlung unternehmensweiter Übernahmeangebote für unsere alten Mitglieder“, heißt es in dem Dokument. „Der Special Retirement Incentive (SRI) beträgt 50.000 US-Dollar (brutto vor Steuern) für eine unbegrenzte Anzahl berechtigter Produktions- und Handwerksmitglieder. Der Anmeldezeitraum für den SRI wird von den nationalen Parteien festgelegt und alle berechtigten Antragsteller werden benötigt.“ im Kalenderjahr 2024 in den Ruhestand gehen.“

Die Anspruchsberechtigten müssen laut Zusammenfassung bis zum 1. Dezember 2024 in den Ruhestand treten.

Was auf der UAW-Website nicht aufgeführt ist, ist, wer berechtigt ist, den Ruhestandsbonus zu beantragen. Die Detroit Free Press bestätigte, wer sich bei einer UAW-Quelle bewerben kann, die nicht befugt ist, zu dieser Angelegenheit zu sprechen:

Arbeitnehmer mit einer anerkannten Betriebszugehörigkeit von 30 oder mehr Jahren

Arbeitnehmer im Alter von 55 Jahren oder älter mit einer angerechneten Dienstzeit von 10 oder mehr Jahren

Arbeitnehmer im Alter von 65 Jahren oder älter mit einem oder mehreren angerechneten Dienstjahren.

Ford hat viele UAW-Mitarbeiter, deren Familienmitglieder seit Generationen für „Ford’s“ arbeiten.

Roderick Williams, 70, aus Westland sagte der Free Press im Juni, dass er vorhabe, bald in den Ruhestand zu gehen, wisse aber nicht, wann. Er war seit 1970 dem Dearborn Truck Plant unterstellt.

„Ich war mein ganzes Leben lang im Rouge-Komplex. Als ich anfing, war mir das egal. Die Arbeit war hart“, sagte Williams, ein Fabrikarbeiter der zweiten Generation. „Ford hat mir ein Leben geschenkt, das die Zeit überdauert.“

Williams hat seine 53-Jahre-Marke erreicht und ist nicht in den Ruhestand gegangen, bestätigte Ford-Sprecherin Jessica Enoch am Mittwoch.

„Ich mache meinen Job. Ich stehe um 3:55 Uhr auf und beginne um 5:30 Uhr mit der Arbeit“, sagte er im Juni der Free Press. „Ich bin einfach dankbar dafür, dass ich jeden Tag ertragen konnte und genießen konnte, was ich tue.“

Der UAW-Streik gegen die Detroit Three begann am 15. September. Ford erzielte am 25. Oktober eine vorläufige Einigung. Etwa 57.000 Gewerkschaftsmitglieder, die für Ford arbeiten, begannen am Mittwoch mit der Ratifizierungsabstimmung. Der Prozess wird voraussichtlich bis Mitte November dauern.

UAW veröffentlicht Ford-Werkspläne für den vorläufigen Deal 2023: Welche Werke erhalten welche Produkte

Es gibt einen Grund, warum die UAW so stark auf den Ford-Deal gedrängt hat, sagt ein Analyst

