Toen de Ford Bronco vorig jaar zijn buigingen maakte, bestond er weinig twijfel over dat hij volledig gericht was op de concurrentie met de Jeep Wrangler. Met een vergelijkbare offroad-esthetiek als de iconische Jeep, was de Bronco een frisse kijk op een erg druk SUV-segment.

Hoewel er Sport- en Sasquatch-versies van de Bronco zijn geweest, tilt de introductie van de over-the-top Raptor voor 2023 offroad-capaciteiten naar een indrukwekkend niveau. Dit is een voertuig waar u voor onderscheid betaalt – maar het is waarschijnlijk de moeite waard als u het zich kunt veroorloven.

Cabinegevoel

De Raptor voelt aan als een ander voertuig als je het dak en de deurpanelen hebt verwijderd. Dit soort toegang naar buiten betekent dat het interieur robuust moet zijn en dat de Raptor een ontwerp heeft dat overal op voorbereid is.

Hoewel de zitplaatsen achterin krap zijn, zijn de voorstoelen ruim, hoewel ze wat meer steun hadden kunnen hebben. Raptor heeft twee opties voor bekleding: Marine Grade Vinyl-stoelen afgewerkt in Black Onyx zijn de standaard of kies voor de blauw met zwarte onyx-optie die mijn tester had ($ 2.495) en geniet van met leer beklede vinyl stoelen met neo-suède inzetstukken.

Ik leerde uiteindelijk houden van het feloranje dat overal in het interieur van de Raptor zit. Zoek naar oranje accentstukken in de cabine, evenals op de bedieningselementen voor de ventilatieopeningen van de airconditioning, de GOAT-modusschakelaar (Goes Over Any Terrain), de opbergnetten in de deuren, contrasterende stiksels op de stoelen en het Bronco-logo op het instrumentenpaneel.

Het rechtopstaande ontwerp van het dashboard geeft Raptor onmiddellijk een indruk van bruikbaarheid, hoewel het de technische functionaliteit niet ontbreekt. Een van de coolste kenmerken van het dashboard is de richel waarmee je je smartphone of GoPro-camera kunt monteren met een waarmee je je telefoon of GoPro-camera kunt monteren die kan worden aangesloten op een handig gelegen 12-volt stopcontact in de buurt. Een 12,0-inch capacitief LCD-aanraakscherm is vooraf geladen met SYNC 4 en verbeterde spraakherkenning.

Vlezige looks

Tijdens mijn testperiode van een week had ik ongeveer een dozijn mensen die me vroegen wat het was dat ik net naast hen op de parkeerplaats had geparkeerd of naast hen voor een stoplicht was gestopt. De Bronco is een mooie SUV – de Raptor ziet er buitenaards uit en is al die vragen zeker waard.

Een van de eerste dingen die opvallen als je de Raptor ziet, zijn de enorme spatbordverbreders en – die vlezige banden. Met een breedte van 6′6″ ziet de Raptor er geplant en krachtig uit. Toevoegen aan die look zijn de fender fakkels die ongeveer twintig centimeter uitsteken. Ze moeten zo groot zijn dat ze plaats bieden aan de 37-inch BF Goodrich KO2 all-terrain banden gekoppeld aan 17-inch velgen. Ford zegt dat de banden de grootste fabrieksbanden zijn van elk voertuig in Noord-Amerika – en ik geloof ze.

Raptor onderscheidt zich op eindeloze manieren van de standaard Bronco, de meeste helemaal niet erg subtiel. Begin met het FORD-script van de grille in plaats van Bronco. De led-dagrijlichten zijn op de Raptor oranje in plaats van wit, er zijn twee trekhaken voor en achter, evenals led-mistlampen en terreinlampen.

Het gebruik van werkende ventilatieopeningen is nog een knipoog naar authenticiteit, met een carbonzwarte motorkap met sleuven en sleuven voor warmteafvoer in de voorspatborden. Veel concurrenten gebruiken dit als een “look” zonder echte functie. Op de Raptor helpen ze echt bij de werking van de V6.

De Bronco Raptor is alleen verkrijgbaar in een vierdeursconfiguratie. Net als bij een jeep kun je je Raptor uit elkaar halen door het dak en de deurpanelen te verwijderen om een ​​unieke ervaring in de open lucht te creëren. De op de voorruit gemonteerde achteruitkijkspiegels zijn geweldig, dus er zijn minder problemen wanneer u de deuren verwijdert. Ik hield echt van de zijwaarts openende achterklep en het grote reservewiel dat eraan hing.

Offroad-artiest

Om de Raptor te waarderen, moet je beginnen met te erkennen dat hij is ontworpen als een snelle offroader met het vermogen om over rotsen te kruipen. Naar de winkel gaan of de kinderen afzetten is geen enkel probleem.

Het 4×4-systeem van de Raptor biedt u drie rijmodi-opties met de GOAT-moduskiezer. Het systeem beschikt ook over een verbeterde tussenbak met twee snelheden en een kruipverhouding van 67,88:1.

Raptor heeft een 3,0-liter EcoBoost V6 met dubbele turbocompressor die 418 pk en 440 pond-voet koppel levert. Zoek naar een automatische transmissie met 10 versnellingen en schakelpaddles. Het verbeterde dubbele uitlaatsysteem biedt de bestuurder de keuze uit verschillende auditieve instellingen: Stil, Normaal, Sport en Baja.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Bronco Raptor dezelfde High-Performance Off-Road Stability Suspension (HOSS) Fox-schokdempers heeft als de al even verbazingwekkende F-150 Raptor-pick-up. Om de wielen vrij te houden om te rollen, zijn de 3.1 Internal Bypass Semi-Active-dempers, die 13 inch speling vooraan en 14 inch achteraan bieden. De bodemvrijheid is met 4,8 inch toegenomen op de Raptor ten opzichte van de Bronco.

Met een vanafprijs van $ 68.500 lijkt de Ford Bronco Raptor in eerste instantie overdreven. Als je kijkt naar de mogelijkheden die worden geboden door de verbazingwekkende reeks offroad-compatibele mechanica, voelt de prijs het meer dan waard, vooral als je hem vergelijkt met de kosten van een Jeep. Mijn tester kwam uit op $ 75.770 met extra functies, en dat voelde heel eerlijk.

• John Stein is een freelance journalist gevestigd in Chicago. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring met autorijden, testen en schrijven over de auto-industrie, de nieuwste innovaties en voertuigen.