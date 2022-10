Ford beendet die Produktion eines GT-Supersportwagens im Wert von 500.000 US-Dollar mit einer Sonderedition

„Während wir dieses Kapitel des straßenzugelassenen Ford GT abschließen, gab uns die GT LM Edition die Chance, noch mehr Herz und Seele von einem Podiumsplatzierten Rennwagen einfließen zu lassen und die Hommage an unseren Le-Mans-Sieg 2016 weiter voranzutreiben“, Mark Rushbrook, Global Director von Ford Performance Motorsports, sagte in einer Pressemitteilung.

Der GT ist ein Sammlerauto voller Renngeschichte. Diese GT LM Edition ist eine Hommage an den Gesamtsieg des Supersportwagens der dritten Generation bei den 24 Stunden von Le Mans 2016 sowie an den Sieg von Ford auf dem Podium, um Ferrari – wie in „Ford v. Ferrari“ im Jahr 2019 dargestellt – beim berühmten französischen Rennen zu schlagen 1966.

Der GT der aktuellen Generation war eine überraschende Enthüllung auf der North American International Auto Show 2015 in Detroit. Ford hielt das Auto sogar innerhalb des Unternehmens geheim und erlaubte nur ausgewählten Führungskräften und Mitarbeitern, in einem unscheinbaren Kellerraum in einem Gebäude in der Nähe des Hauptsitzes in Dearborn, Michigan, daran zu arbeiten.

Nur 1.350 der GTs der dritten Generation – angetrieben von einem 3,5-Liter-EcoBoost-V6-Motor mit zwei Turboladern, 660 PS und 216 mph Höchstgeschwindigkeit – wurden vom Zulieferer und Auftragsfertiger Multimatic Inc. aus Markham, Ontario, produziert Kanada.

Ein Ford-Sprecher lehnte es ab, sich zu der Möglichkeit eines GT der vierten Generation in der Zukunft zu äußern. Er lehnte es auch ab, sich zu den Preisen des neuesten Modells in limitierter Auflage zu äußern, und sagte, dass die GT-Preise bei etwa 500.000 US-Dollar begonnen hätten.