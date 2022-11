Ford arbeitet daran, seine eigenen Teile für Elektrofahrzeuge zu bauen, um den Verlust von Arbeitsplätzen auszugleichen

DETROIT – Ford-Motor versucht, so viele eigene Teile wie möglich für seine Elektrofahrzeuge zu bauen, um eine erwartete 40-prozentige Reduzierung der Arbeitskräfte auszugleichen, die für den Bau solcher Autos und Lastwagen benötigt werden, sagte CEO Jim Farley am Dienstag.

Farley verglich Fords jüngste Bemühungen, seine eigenen Teile zu beschaffen, mit den Anfängen der Autoindustrie, als Unternehmen wie Ford die meisten, wenn nicht alle Komponenten, die in ein Fahrzeug eingebaut werden, kontrollierten.

„Wir kehren dorthin zurück, wo wir zu Beginn des Jahrhunderts waren. Warum? Weil dort die Wertschöpfung stattfindet. Es ist eine enorme Transformation“, sagte Farley Reportern nach einer Autokonferenz für die Rainbow Push Coalition, eine menschliche und zivile Rechteorganisation, gegründet von Rev. Jesse L. Jackson.

Abgesehen davon, dass es für das Unternehmen sinnvoll sei, sagte er, dass die Erhaltung der Arbeitsplätze und der Belegschaft ein weiterer Grund sei, warum Ford mehr Teile im eigenen Haus bauen wolle, anstatt sie von Zulieferern zu kaufen.

Er sagte, Ford plane, solche Unternehmen aufzubauen, anstatt sie zu erwerben. Für seinen immer beliebter werdenden Crossover Mustang Mach-E kaufte das Unternehmen Motoren und Batterien. Für die Zukunft sagte Farley, dass dies nicht mehr der Fall sein wird.

Ford baut zwei Lithium-Ionen-Batteriewerke in Zentral-Kentucky durch ein Joint Venture mit dem südkoreanischen Unternehmen SK Innovation namens BlueOvalSK sowie einen riesigen 3.600 Hektar großen Campus im Westen von Tennessee. Das Unternehmen kündigte Ende letzten Jahres die Investition in Höhe von 11,4 Milliarden US-Dollar an.

Farley sagte, das Unternehmen wäre „begeistert“, eine Gewerkschaftsvertretung in seinen bevorstehenden Batteriewerken zu haben.

Die Kommentare kommen, als die Gewerkschaft United Auto Workers versucht, ein Joint-Venture-Batteriewerk zwischen General Motors und LG Energy Solution in Ohio zu organisieren.

Solche Joint-Venture-Batteriefabriken waren ein Streitpunkt für die Gewerkschaft United Auto Workers, da die Unternehmen erklärten, es sei Sache der Arbeiter der Werke, zu entscheiden, ob sie sich gewerkschaftlich organisieren.

Die Wall Street betrachtete die Gewerkschaftsvertretung in der Vergangenheit als negativ für Unternehmen, da sie traditionell die Arbeitskosten in die Höhe treibt und das Potenzial für Arbeitsunterbrechungen wie Streiks erhöht.

Die UAW gab letzten Monat bekannt, dass sie im Namen von etwa 900 Arbeitern des GM-LG Joint Ventures, bekannt als Ultium Cells, eine Petition beim National Labor Relations Board eingereicht habe, nachdem die Unternehmen sich geweigert hatten, die Gewerkschaft anzuerkennen.