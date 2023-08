Australiens WM-Party wird voraussichtlich noch mindestens eine Woche dauern, nachdem die Matildas dank eines 2:0-Sieges über Dänemark das Viertelfinale erreicht haben.

Die Lokalmatadorin Caitlin Foord brachte die Gastgeber auf den Weg, indem sie Mitte der ersten Halbzeit einen kraftvollen Flachschuss zwischen den Beinen von Lene Christensen abfeuerte, nachdem sie den langen Ball von Mary Fowler festgehalten hatte.

Hayley Raso krönte ihre Rückkehr nach einer Verletzung in der zweiten Halbzeit mit dem zweiten Tor nach einem klugen Schuss von Emily Van Egmond.

Aber es war Foord, die nur 100 Kilometer südlich von Sydney in Shellharbour geboren wurde und in ihrem Heimatstaat New South Wales die Hauptrolle spielte, wo sie einst 28 Tore in 86 Einsätzen in vier verschiedenen Spielzeiten für Sydney FC erzielte.

Als Spielerin des englischen Frauen-Super-League-Teams Arsenal brauchte sie hier nur ein Tor, um die Party in Gang zu bringen – auch wenn Dänemark einen stärkeren Start hatte.

Bereits nach 30 Sekunden registrierte Katrine Veje den ersten Torschuss, kurz darauf schoss Janni Thomsen einen gefährlichen Ball über den Strafraum. Star-Stürmerin Pernille Harder, die gerade erst beim Frauen-Bundesliga-Meister Bayern München unter Vertrag stand, überholte vier Matildas, konnte ihren Schuss aber von Mackenzie Arnold gut parieren.

Aber Australien hatte Foord auf dem Konter, einen ständigen Auslöser und eine ständige Bedrohung auf dem linken Flügel. Nachdem sie ihrem Team die Führung verschafft hatte, stellte sie weiterhin eine Gefahr dar und versetzte die dänische Abwehr so ​​in Angst und Schrecken, dass Thomsen sie in der zweiten Halbzeit aus Verzweiflung zu Fall bringen musste und sich dafür eine Gelbe Karte kassierte.

Dänemark war erschüttert und die überwiegende Mehrheit der 75.784 Fans im Stadium Australia war begeistert. Aber die Dezibel erreichten ein neues Niveau, als die australische Heldin Sam Kerr zum ersten Mal bei dieser Weltmeisterschaft auftrat und in der 80. Minute für Raso eingewechselt wurde.

Es wird sicherlich nicht ihr letzter Auftritt sein, denn die Weltmeisterschaft in Australien beginnt gerade erst.

Vollständiger Bericht aus Sydney folgt …