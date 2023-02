Foo Fighters brengen hulde aan hun overleden lid.

Ter ere van wat zou zijn geweest Taylor Hawkins Op de 51e verjaardag deelde de band op 17 februari een foto van Hawkins op Instagram met het onderschrift: “Miss you so much.”

Het eerbetoon komt nadat Foo Fighters het “tragische en voortijdige” nieuws van de dood van Hawkins op 25 maart aankondigde, slechts vijf dagen nadat ze samen het podium betraden voor een optreden in Lollapalooza Argentina.

“Zijn muzikale geest en aanstekelijke lach zullen voor altijd bij ons allemaal voortleven”, luidde een verklaring die op hun Instagram werd gedeeld. “Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en familie, en we vragen dat hun privacy in deze onvoorstelbaar moeilijke tijd met het grootste respect wordt behandeld.”

Op 26 maart zei de Colombiaanse procureur-generaal dat uit toxicologische resultaten bleek dat Hawkins, die uren voordat de band een show zou spelen in een hotelkamer in Colombia passeerde, drugs in zijn systeem had op het moment van zijn dood. Een doodsoorzaak werd echter niet onthuld.