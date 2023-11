Folgendes müssen Sie wissen:

Da waren 51 bestätigte Tollwutfälle in Michigan Bisher dieses Jahr.

Stand dieser Daten ist Donnerstag, 2. November 2023. 34 dieser Fälle betrafen Fledermäuse, 15 Stinktiere, eine streunende Katze und ein Hund.

Tollwut wurde in 20 Landkreisen Michigans festgestellt, darunter Charlevoix, Kalkaska, Bay, Saginaw, Gratiot, Clinton, Shiawassee, Ingham, Livingston, Oakland, Macomb, Wayne, Sanilac, Lenawee, Barry, Allegan, Van Buren, Kalamazoo, St. Joseph und Berrien-Grafschaften.

Letzter bestätigter Tollwutfall

Einer der jüngsten bestätigten Tollwutfälle in Michigan war bestätigt bei einem Hund, der in Detroit gefunden und nach Oakland County transportiert wurde.

Am 25. Oktober begannen bei dem Hund Tollwutsymptome aufzutreten, weshalb der Bewohner den Hund zum Advanced Veterinary Medical Center in Farmington Hills brachte. Ein Tierarzt entschied, dass der Hund eingeschläfert werden sollte.

Veterinärpersonal übergab die sterblichen Überreste des Hundes an die Oakland County Animal Control, die sie zum MDHHS-Labor in Lansing transportierte. Am 1. November bestätigte MDHHS dem Landkreis, dass der Hund positiv auf Tollwut getestet wurde.

Was tun, wenn Sie in Ihrem Zuhause eine Fledermaus finden?

Wenn Sie oder Ihre Haustiere Kontakt mit einer Fledermaus haben, sollten Sie sich an Ihren Arzt wenden.

Jeder direkte Kontakt mit einer Fledermaus sollte als mögliche Tollwutgefahr angesehen werden. Wenn Sie eine Fledermaus im selben Raum wie eine andere Person finden, sollte dies ebenfalls als direkter Kontakt betrachtet werden, insbesondere wenn die Person ein Kind war, schlief oder betrunken war. Fledermausbisse können sehr klein sein und unbemerkt bleiben.

Wenn jemand einem Schläger ausgesetzt war, lassen Sie ihn nicht frei. Fange den Schläger und kontaktiere ihn Ihr örtliches Gesundheitsamt. Ihr Gesundheitsamt kann über das Michigan Department of Health and Human Services Tollwuttests einrichten Büro für Laboratoriendas einzige Labor in Michigan, das Tiere auf Tollwut testen kann.

Steht die Fledermaus für Tests nicht zur Verfügung, muss sich die exponierte Person möglicherweise einer Behandlung unterziehen. Wenn die Fledermaus getestet werden kann und sich herausstellt, dass sie nicht an Tollwut erkrankt ist, ist keine Behandlung erforderlich.

So schützen Sie sich und Ihre Haustiere vor Tollwut

Sie sollten regelmäßig Ihren Tierarzt aufsuchen und die Tollwutimpfungen aller Katzen, Frettchen und Hunde auf dem neuesten Stand halten.

Selbst wenn ein Tier im Haus gehalten wird, ist es wichtig, dass die Impfung gegen Tollwut auf dem neuesten Stand ist, für den Fall, dass es jemals einem streunenden Tier ausgesetzt wird, das die Krankheit trägt.

Das Gesetz von Michigan schreibt derzeit vor, dass Frettchen und Hunde gegen Tollwut geimpft werden müssen.

Wenn Sie einem wilden Tier ausgesetzt sind, sollten Sie alle Bisse oder Kratzer sofort mit Wasser und Seife waschen.

Wenn Sie glauben, dass Sie oder Ihr Tier Kontakt mit tollwütigen Wildtieren hatten, sollten Sie sich umgehend an Ihren Tierarzt oder MDARD unter 800-292-3939 wenden, um die nächsten Schritte festzulegen.

Was sind die Symptome von Tollwut bei einer Person?

Zu den frühen Symptomen einer Tollwut beim Menschen können Fieber, Kopfschmerzen, allgemeine Schwäche und Unwohlsein gehören.

Möglicherweise verspüren die Betroffenen auch ein Kribbeln oder Jucken an der Bissstelle. Die Symptome können tagelang anhalten.

Im Laufe der Zeit können neurologische Symptome auftreten. Dazu können Schlafstörungen, Angstzustände, Verwirrtheit, Halluzinationen, Unruhe, teilweise Lähmungen, Schluckbeschwerden und Angst vor Wasser gehören.

Sobald Symptome auftreten, ist die Krankheit fast immer tödlich.

Was sind die Symptome von Tollwut bei einem Tier?

Tiere mit Tollwut können sich seltsam oder unerwartet verhalten.

Zu den ersten Symptomen gehören Fieber, Lethargie, Erbrechen und Appetitlosigkeit.

Zu den späteren Symptomen gehören Schwäche, Schwierigkeiten beim Gehen, Lähmungen, Krampfanfälle, Schluckbeschwerden, übermäßiger Speichelfluss, abnormales Verhalten und Aggression.

Wie wird Tollwut behandelt?

Um Tollwut bei einer möglicherweise exponierten Person zu verhindern, unterzieht sich die Person einer Reihe von Injektionen, die als Tollwut-Postexpositionsprophylaxe bezeichnet werden.

Personen, die in der Vergangenheit noch nie gegen Tollwut geimpft wurden, müssen sowohl den Tollwut-Antikörper (Tollwut-Immunglobulin, kurz HRIG) als auch den Impfstoff erhalten. Personen, die bereits geimpft sind, benötigen lediglich die Tollwutimpfung.

Sobald Symptome auftreten, verläuft die Krankheit fast immer tödlich. Zu diesem Zeitpunkt ist die Behandlung nur noch unterstützend.

Der Bundesstaat Michigan Weitere Informationen über Tollwut finden Sie online.