Folgen der Inflation: Tausende weniger Baugenehmigungen

Stand: 18.11.2022 10:15 Uhr

In Deutschland ist die Zahl der Baugenehmigungen für neue Wohnungen und Häuser weiter rückläufig. Grund dafür sind die steigenden Bauzinsen und die immer weiter steigenden Materialkosten.

Auch die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen und Häuser ist im September deutlich zurückgegangen. Sie sank im Vergleich zum Vorjahresmonat um 9,1 Prozent auf 27.449 Wohnungen, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Das ist der fünfte Rückgang in Folge, im August betrug das Minus sogar 9,4 Prozent.

Bereits in den Vormonaten August und Juli war die Zahl der Genehmigungen gesunken. Die deutsche Bauwirtschaft sprach bereits von steigenden Energiepreisen und Bauzinsen, Inflation und Preissteigerungen bei Baustoffen. Nach neun Monaten liegt die Zahl der Genehmigungen mit 272.054 um 3,7 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum. Über 10.000 Wohnungen weniger wurden genehmigt.

Starker Rückgang bei Einfamilienhäusern

Die Zahl der neu genehmigten Einfamilienhäuser ging in den ersten drei Quartalen besonders stark zurück. Insgesamt betrug das Minus 15,4 Prozent auf 61.509 Genehmigungen. „Hier muss allerdings der Sockeleffekt durch das Auslaufen des Baukindergeldes im Vorjahr berücksichtigt werden“, so die Statistiker. So konnten beispielsweise Familien mit Kindern die staatliche Fördermaßnahme beantragen, wenn sie bis Ende März 2021 eine Baugenehmigung für selbstgenutztes Wohneigentum hatten.

Zweifamilienhäuser gingen um 4,5 Prozent auf 23.124 zurück. Bei den Mehrfamilienhäusern hingegen stieg die Zahl der genehmigten Wohnungen um 3,7 Prozent auf 145.181.

Unternehmen fehlen die Kapazitäten

Die Zahl der Baugenehmigungen ist ein wichtiger Indikator für die Wohnungsnot in vielen Städten. Allerdings werden aktuell genehmigte Wohnungen oft erst gar nicht gebaut, weil Handwerker und Baufirmen nicht die Kapazitäten haben. Auch die gestiegenen Preise für Baustoffe und Bauland verlangsamen sich.

Die negative Entwicklung ist ein weiterer Rückschlag für die Bundesregierung, die sich das Ziel von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr gesetzt hatte. Auch das ifo Institut spricht von einer zunehmenden Kündigungswelle in der Branche. „Angesichts der oft kaum kalkulierbaren Baukosten und rasant steigender Zinsen werfen viele Bauherren das Handtuch, verschieben Projekte oder brechen sie ganz ab“, erklärt ifo-Forscher Felix Leiss. Auftragsstornierungen sind besonders im Wohnungsbau üblich.