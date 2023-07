Berlin Bis heute kann Monika Miszkiel kaum glauben, dass sie wieder Arbeit gefunden hat. „Ich habe meine zweite Chance bekommen, das ist für mich wie ein Sechser im Lotto“, erzählt der 58-Jährige dem prominenten Gast. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kam im Rahmen seiner Sommerreise nach Dortmund, um sich mit ehemaligen Langzeitarbeitslosen zu treffen.

Miszkiel ist einer von ihnen. In den 1980er Jahren arbeitete sie für die AOK, bis ein privates Unglück sie aus der Bahn warf und sie arbeitslos machte. Durch ein intensives Coaching im Jobcenter hat die quirlige Frau wieder Mut gefasst und arbeitet nun in der Altenhilfe.

Das sei ein Gewinn für beide Seiten, betont die sichtlich zufriedene Ministerin – die Senioren und Frau Miszkiel. Die Instrumente zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit seien nicht billig, aber nützlich, sagt er. Und fügt, an die Gruppe der ehemaligen Langzeitarbeitslosen gerichtet, hinzu: „Sie sind der lebende Beweis dafür, dass es sich um gut investiertes Geld handelt.“

Doch auch Heil ist den Sparmaßnahmen der Regierung ausgesetzt. Dem Haushaltsentwurf zufolge wird der Haushalt des Arbeitsministeriums im kommenden Jahr um rund fünf Milliarden Euro auf knapp 172 Milliarden Euro steigen. Doch mit noch höheren Ausgabenwünschen konnte Heil bei Finanzminister Christian Lindner (FDP) nicht durchdringen.

Deshalb wird auch in den Jobcentern gespart – obwohl die Zahl der Langzeitarbeitslosen im Zuge der Coronakrise wieder stark gestiegen ist und im Juni bei 908.000 lag. So viele Menschen versuchen seit mindestens einem Jahr erfolglos, einen Job zu finden. Von 2008 bis 2019 sank die Zahl der Langzeitarbeitslosen zunächst von 1,3 Millionen auf rund 727.000, bis sich mit der Pandemie der Trend umkehrte.

Angesichts dieser Entwicklung warnt die Vorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA), Andrea Nahles, vor den geplanten Sparmaßnahmen. Im aktuellen Haushaltsentwurf 2024 seien nicht genügend aktive arbeitsmarktpolitische Mittel wie Weiterbildung oder Erstqualifizierung und nicht genügend Mittel für die Verwaltungskosten des Jobcenters eingeplant, sagte sie der „Welt am Sonntag“.

Ampel wollte mit Bürgergeldern Langzeitarbeitslose intensiver betreuen

Nach Angaben des ehemaligen Bundesarbeitsministers stehen in diesem Bereich 700 Millionen Euro oder 6,6 Prozent weniger zur Verfügung als im vorherigen Haushalt. „Wir sind einfach nicht ausreichend finanziert.“ Eigentlich hat sich die Ampel-Koalition zum Ziel gesetzt, mit dem neuen Bürgergeld die Betreuung Langzeitarbeitsloser zu intensivieren.

Eine maßgeschneiderte Unterstützung von Langzeitarbeitslosen funktioniert nur mit ausreichenden Mitteln. (Foto: dpa) BA-Chefin Andrea Nahles, Arbeitsminister Hubertus Heil

Anfang dieses Monats trat die zweite Stufe des Bürgereinkommens in Kraft. Beispielsweise können auch langfristige Qualifizierungsmaßnahmen finanziert werden. Auch das Coaching soll ausgebaut werden. Darüber hinaus hat die Bundesregierung ein Element des Teilhabechancengesetzes erweitert. Damit erhalten Arbeitgeber, die Langzeitarbeitslose einstellen, für bis zu fünf Jahre einen Lohnkostenzuschuss von bis zu 100 Prozent. Das kostet Geld – und erfordert Planungssicherheit mit den zur Verfügung stehenden Mitteln.

Die ehemalige Langzeitarbeitslose ist sehr froh, wieder Arbeit gefunden zu haben: „Ich habe meine zweite Chance bekommen, das ist für mich wie ein Sechser im Lotto.“ (Foto: J. Konrad Schmidt)

Monika Miszkiel im Gespräch mit Hubertus Heil

Bereits im Juni hatten die Kommunen, die die Jobcenter teils gemeinsam mit der BA, teils in Eigenregie betreiben, daher gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit Kontakt zum Bund aufgenommen und sich für eine angemessene Finanzierung der Jobcenter eingesetzt.

Diese müssten zusätzliche Aufgaben bei der Integration der ukrainischen Flüchtlinge und dem Grundeinkommen bewältigen, weshalb mehr Personal benötigt werde, heißt es im „Brandbrief“ des Deutschen Landkreistages, des Deutschen Städtetages und der BA. In manchen Jobcentern ist die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten um bis zu 30 Prozent gestiegen – bei gleichzeitig sinkenden Haushaltsmitteln.

Im laufenden Jahr hat der Bund die Verwaltungsmittel für die Jobcenter bereits von gut sechs Milliarden Euro im Vorjahr auf knapp 5,3 Millionen Euro gekürzt. Laut Haushaltsentwurf sollen es im nächsten Jahr noch einmal 200 Millionen Euro weniger sein. Allein der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst werde die Personalkosten in den Jobcentern im nächsten Jahr um 300 Millionen Euro erhöhen, sagte Nahles.

Im aktuellen Bundeshaushalt sind weniger Mittel für die Agenturen für Arbeit vorgesehen. (Foto: dpa) Sitz der Bundesagentur für Arbeit

Viele Jobcenter reagieren bereits auf die Kürzungen und planen weniger Maßnahmen zur Integration von Langzeitarbeitslosen, betonte der Behördenchef in der „Welt am Sonntag“. Schon heute müssten vor allem kleinere Jobcenter bis zu 80 Prozent aus dem Budget der aktiven Arbeitsmarktpolitik in den Personalhaushalt umschichten, um die Verwaltung überhaupt aufrechterhalten zu können.

Kritik kommt auch aus den Ländern: Damit das Einkommen der Bürger nicht nur eine leere Hülle bleibe, müsse das Förderprinzip gelebt werden, sagte Bayerns Arbeitsministerin Ulrike Scharf (CSU): „Unser Sozialstaat ist stark, aber die Arbeitslosen.“ Eine gezielte Aus- und Weiterbildungsförderung kann nur erfolgen, wenn ausreichende Mittel zur Verfügung stehen.“

BA-Chefin Nahles kündigte an, sie werde sich gemeinsam mit den Bundestagsabgeordneten dafür einsetzen, eine Mittelkürzung im parlamentarischen Verfahren zum Haushaltsgesetz zu verhindern. Auch ihren Nachfolger im Amt der Arbeitsministerin soll sie an ihrer Seite haben.

