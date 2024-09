NFL-kampioenschap in week 4: De Kansas City Chiefs komen niet verder dan de eerste keer dat de statistieken van Patrick Mahomes worden weergegeven. Taylor Swift schittert met helderheid. De Vikingen waren het beste team van de NFL dankzij de „Staubsaugers“, de Bengals kwamen voor het eerst tevoorschijn – en een Superstar was geboren.

Comebackkoning Patrick Mahomes

Als de NFL de overtreffende trap is, is het normaal om over een nauwkeurige mix van statistieken te beschikken. Hier is een toneelstuk: Chiefs Superstar Patrick Mahomes heeft een geweldige belegering gehad en een paar simpele smeekbeden, laten we genieten van een spel met 10 punks. Kennen die Chargers Zahlen? Hoe dan ook, denn Mahomes en Co. gaan naar de eerste Viertel in Los Angeles met 0:10 in de Rückstand. Anschließend wird das Team from der Stadt der Engel keinen eeninzigen Punkt more erzielen und Kansas City wehrt de eerste Niederlage der Saison spät met 17:10-Erfolg gerade noch ab.

Mahomes begint met een onderschepping, en Rookie Xavier Worthy kan pas gaan zitten als hij vertrekt. Ik kijk naar vier krachtige quarterbacks met Mahomes-Dinge en een 54-Yard Rocket ab, die het signaal Ontvanger trotz en Foulspiels seines Gegenspielers in de Endzone zum Touchdown fängt. Wauw. Travis Kelce, die erg kritisch is in zijn werk, houdt het langst van een vangst van 38 meter. Seine Freundin, Pop-Weltstar Taylor Swift kwam niet meer uit het Stadion. Aber viel voor de Meister nog bitterder: ontvanger Rashee Rice moet na een knieblessure naar het veld zijn gebracht.

In de tweede helft van de wedstrijd gaan de Chargers in de aanval met hun eerste Knöchelverletzung eingeschränkten. Quarterback Justin Herbert was volledig verloren, met een velddoelpunt en een Vermasseln ter ere van zijn drie meter voor de Endzone. De Chiefs ontmoeten elkaar vandaag om 10:10 uur Field Goal en de volgende paar minuten voor het succes: Mahomes neemt zijn eerste overtreding in leuke wedstrijden en 60 meter over het veld, waarbij Samaje Perine een touchdown van 2 meter voltooit. Het is geen kwestie van geweldig leiderschap van de Super-Bowl-Siegers, maar ze spelen nog steeds spelletjes en zijn echte kampioenen. Geef ook statistieken op. De ongeschoolde Chiefs zitten nog steeds in het team, ze zitten in de NFL en spelen.

Vikingen zijn het beste team in de NFL

De actieve mensenwereld komt ten einde in Minnesota: als de Vikingen halverwege de twee kwartalen met 28:0 spelen tegen de Green Bay Packers, zal niemand genieten van een spannend spel. Zu dominant treten sterven „lila Menschenfresser“ (TV-zender CBSSports) auf. Maar in het voetbal is alles altijd mogelijk. Toch hebben de Vikingen er geen last van – maar de 31:29-Sieg zou op de Zielgeraden normaal gesproken niet spannend zijn.

Sam Darnold wint drie Touchdowns, waardoor een traumatische pass naar Justin Jefferson ontstaat. De Star-Receiver heeft beide Catches voor 85 Yards – alleen een davoncleaner als signaal Touchdown, die beide zichtbaar zijn, de bal in de Endzone is te zien. “Justin Jefferson is een stofzuiger”, zegt tv-commentator Scott Hanson over de tv-zender “NFL RedZone” en gebruikt ook de brede ontvanger met een stapelaar. „Dus dat is een goed moment“, zegt de NFL over de Catch on X.

Jordan Love beleefde een comeback (verloor zichzelf in week 1 bij de Knie), die sterk varieert. De Quarterback scoort 389 Yards en vier Touchdowns, die Packers scoren met 22 onbeantwoorde scores in hun tweede helft, en daarna is de dominante eerste helft van Minnesota een grote hindernis. Liefde is verantwoordelijk voor drie onderscheppingen. Green Bay durft beide velddoelpunten te missen en meer van balspelen te genieten. De Vikingen schieten op 4:0, de Packers stehen op 2:2.

Rookie entzaubert Altmeister Rodgers

Tijdens de regenschlacht in New York speelde Rookie Bo Nix van de Denver Broncos Altmeister Aaron Rodgers. In een stroom regen zorgde de Partij van de Jets-Quarterback voor een zinderende Touchdown. Weil Denver nog een minuut voor het einde van een velddoelpunt, de Jets staan ​​in de stand om 9:10 dus er is nog kans op de overwinning, na 47 seconden van het uur wisselt met Rogers‘ Team. Beide teams hebben nu een aparte 2:2-wedstrijd.

Boekaniers domineren bij Brady-Rückkehr

In Florida zijn de temperaturen elke dag boven de 30 graden. Tom Brady heeft tenslotte genoten van zijn langdurige ovaties en is nu een tv-expert die binnenkort het team zal versterken tijdens het Super Bowl-evenement van 2021. De Quarterback Legend laat zien wie de Tampa Bay Buccaneers zijn na de Philadelphia Eagles en gevolgd door de opvolger Baker Mayfield en begon: De speler brengt 12 eerste 13 passes voor 138 yards en twee touchdowns. Anschließend liet Mayfield zichzelf in de Endzone en de Bucs führen met 21:0 tegen Philly.

Maar deze twee kampioen Eagles komen tijdens hun vieringen van een halve dag tot 7.24 uur voor het einde tot een einde met een touchdown en een snelle start in de tweede helft van de dag: Saquon Barkley heeft een grandioze lancering van 59 meter op het circuit , een schot Gevolgd door Touchdown om 14:24 uur. Dan kun je lezen: Na een paar Bucs Touchdown blokkeert de Eagles met extra punten en spelen ze over het gecombineerde veld van een 2-Point Conversion. Weil de Buccaneers dan zijn er nog meer punkers, die in 33:16-Erfolg ein en haben nun durchau überraschend bereits drei belegering op dem Konto.

Burrow en Bengals zouden het nog steeds kunnen doen

Er zijn enkele van de grootste sterren van de NFL en enkele van de beste voetbalprofessionals. Aber voor het spel hoed Joe Burrow noch sieinen Sieg met signalen Cincinnati Bengals errungen. Aangezien de Carolina Panthers de eerste triomf en het offensief van de Bengals zijn, zal er geen einde in zicht zijn. Er wordt echter opgemerkt: dit geldt voor de Panthers die nu een wedstrijd hebben gewonnen en niet voor een Topteam.

Burrow bekijkt 34:24-Erfolg twee Touchdowns en zei dat er nog steeds geen geheel van de Alte sein kann is. Als dit het geval is en het feest om 14:14 uur op de halve dag werd gehouden, werd de quarterback ook gehouden op een manier die geen minuut of minuut in de rode zone lag. Zack Moss besteedt zijn tijd aan Touchdown. Dan nemen ze de Bengalen over die Zepter zijn en ze zijn hier niet meer. Het hoogtepunt van de dag is een onopvallende touchdown-fan van 63 meter en de lancering van de Ja’marr-achtervolging.

Jaguars jagen meestal als eerste

Was die Bengals slecht, volgens de neef van de Jaguars. De ploeg uit Jacksonville zal nooit wachten op het eerste seizoen. Lange instructies voor een vervolg op de Houston Texans, waarbij Quarterback Star CJ Stroud 18 seconden voor speeltijd bracht Runningback Dare Ogunbowale in positie en verschafft de Texanen op 24:20 uur. Terwijl sterrennende back Joe Mixon de wedstrijd mist, zei brede ontvanger Nico Collins dat hij een geweldige run had en 12 passes kon geven voor 151 yards en een touchdown. Stroud en Hoston (drei Siege, een Niederlage) zijn verbaasd, het is een komplizierte spel dat kan spelen en de strijd in de Play-offs verbijstert in dat seizoen.

49ers sieern en Rückkehrer

Nadat we in Folge wollen hebben betoogd dat de San Francisco 49ers de Catastrofe Start in dat seizoen vermijden: Dementsprechend geheizt legen Brock Purdy en Co. Los en fuhren 20:3 zur Halbzeit gegen de New England Patriots. Dubbele Freude voor de 49ers-fans: George Kittle en Deebo Samuel zijn op de achtergrond. De Tight End Kittle wordt direct geleverd met een volledige Touchdown Catch om 20:0, ofwel hoger dan de drie verdedigers. Ontvanger Samuel geniet van wat entertainment in het spel, kijkt naar de Purdys Passes en verzendt overdag vangsten. De Patriotten anworten zwart met een lang velddoelpunt vanaf 63 yards, na in de Zweiten Halbzeit plätschert de Partie ausgeglichen dahin, zodat Niners per week daar 30:13-Sieg feiern.

Superster Daniels was geboren

Damit hatten die minste gerechten: Dritter Sieg in Folge für Washington met Rookie Jayden Daniels, er is altijd meer sensatie en er is een Superstar te zien. De 23-jarige Quarterback, met zijn eigen rapporten en enorm succesvolle Completion-Prozentsatz überzeugt (87 Prozent seiner Passe bracht een diesem Sonntag een), zaubert auch früh gegen die Arizona Cardinals en schließt een grandioze Serie ab: Als er in de stop eerst een Interception-wirft, eindig met de laatste keer na 16 Drives een tweede keer Spielzüge (na de volgende Spieltag) ohne Punkte. Aan het einde wordt de sprong dominanter. 42:14 – Volg en overweldig de commandanten volledig na 3:1. Daniels is altijd een sterke kandidaat voor de Offensive Rookie of the Year Award.

Flutschfinger-Rache Sekunden vor dem Ende

De New Orlens Saints werden na de Superstart in de Saison gehuldigd met een score van 2:0 of ​​2:2. Immers, het team in de stad zal komende februari de Super Bowl stattfindet met geen minuut in het uur met 24:23 voor de Atlanta Falcons. Spectaculaire presentatie: De eerste momenten van het feest leven bij de Falcons, terwijl Rashid Shaheed van de Saints de bal na een simpel punt in hun handen speelt in hun eigen Endzone flutschen lässt. Atlanta springt als geen ander in de toekomst. De Flutschfinger zijn uiteindelijk de Falcons die Saints-Führung verslaan met een spectaculair 58-yard-field-goal van Kicker Younghoe Koo (weitestes field goal-signaalgever Karriere) van Sieg kontern.

Colts verliezen quarterback

De ongelukkige Pittsburgh Steelers hebben een van de beste verdedigingen in de competitie, en in het seizoen zijn er maar weinig superzeugende Indianapolis Colts op dezelfde dag. Een Dramatik-mangel is dit spel niet. Zoals Anthony Richardson, de Quarterback van de Colts, die deel uitmaakt van een comfortabele omgeving, met de steun van een goede relatie, is hij ook welkom bij fans. En kijk gerust naar Steelers-speler Justin Fields, ervaar twee Touchdowns en geniet van meer. Op het einde kan de eeninggewechselte veteraan Joe Flacco das Team uit Indianapolis zo overbelast raken met een hartaanval van 27:24 tot Sieg führen.