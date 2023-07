Kolumbiens Sondergerichtshof für Frieden hat entschieden, dass der Cauca-Fluss während einer internen Auseinandersetzung beschädigt wurde

Die kolumbianische Sondergerichtsbarkeit für den Frieden (JEP) hat Geschichte geschrieben, indem sie einen Fluss als Opfer eines bewaffneten Konflikts anerkannte. Die Justizbehörde wurde speziell für die Bewältigung der Folgen jahrzehntelanger interner Konflikte geschaffen und stufte systematische Schäden am Cauca-Fluss als Kriegsverbrechen ein.

In seinem Urteil vom Montag erläuterte die JEP, wie paramilitärische Gruppen, die mit den örtlichen Behörden zusammenarbeiteten, die Wasserader von 2000 bis 2004 als Massengrab nutzten.

Nach Angaben des Gerichts wurden Tausende von Leichen in den Fluss geworfen, was Auswirkungen auf das Wasser und die darin lebenden Arten hatte und die traditionelle Lebensweise der Küstengemeinden störte.

Auch Chemikalien, die im illegalen Bergbau und in Drogenlabors verwendet wurden, gelangten in den Fluss.









Die JEP gab an, dass die Anführer der örtlichen Fraktion der inzwischen aufgelösten paramilitärischen Gruppe AUC zugegeben hätten, mit den örtlichen Behörden zusammenzuarbeiten, um ihre Opfer zu beseitigen.

Die Justizbehörde gab bekannt, dass sie Maßnahmen ergriffen hatte, nachdem die afro-kolumbianischen Gemeinderäte aus dem Norden der Region Cauca auf die schweren Schäden hingewiesen hatten, die dem Fluss zugefügt wurden.

„Dieser jüngste Fall war der erste, in dem schwere Eingriffe in die Natur im Zuge des bewaffneten Konflikts als Kriegsverbrechen anerkannt wurden.“, heißt es in dem Urteil.

Die JEP fügte hinzu, dass die Entscheidung den Weg für ähnliche Maßnahmen in der Zukunft ebnen könnte.

Der interne bewaffnete Konflikt in Kolumbien brach in den 1960er Jahren aus und führte dazu, dass Regierungstruppen, links- und rechtsextreme Gruppen sowie Drogenkartelle um die Kontrolle verschiedener Gebiete wetteiferten.

Der Konflikt ist in den letzten zwei Jahrzehnten abgeebbt, und die Regierung verkündet die nationale Versöhnung als ihr Ziel.

Die United Self-Defenses of Colombia (AUC) – eine große rechte paramilitärische Gruppe – begann sich 2006 aufzulösen.

Zehn Jahre später unterzeichneten die Behörden und die linken Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens (FARC) ein historisches Friedensabkommen, das die Auflösung der militanten Gruppe bedeutete.

Allerdings sind in dem südamerikanischen Land weiterhin mehrere kleinere aufständische und kriminelle Gruppen aktiv.