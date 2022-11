Flugzeugabsturz in Texas: Flugzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg kollidieren bei einer Flugschau

Zwei Flugzeuge aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs kollidieren bei einer Flugschau in Dallas. Die Löscharbeiten sind im Gange. Das Ausmaß der Katastrophe ist noch unklar.

Bei einer Flugschau in Texas sind am Samstag zwei Flugzeuge zusammengestoßen und abgestürzt. Der Unfall ereignete sich gegen Samstagmittag (Ortszeit) in Dallas bei einer Flugschau zum Gedenken an den Zweiten Weltkrieg, wie die US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration mitteilte.

Eine Boeing B-17 Flying Fortress und eine Bell P-63 Kingcobra, ein Bomber und Jäger aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, kollidierten. Beide Flugzeuge sollen in Houston stationiert gewesen sein. Am Freitag feierten die Vereinigten Staaten den Veterans Day, einen Feiertag zu Ehren von Veteranen.

Wie viele Menschen sich an Bord der beiden Maschinen befanden, sei noch unklar, teilte die FAA mit, die Löscharbeiten seien im Gange. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Besatzung überlebt hat, die Maschinen flogen zu tief, um sich selbst retten zu können. Unklar ist auch, ob Menschen am Boden verletzt wurden.