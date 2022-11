Flugzeug stürzt in Tansania in einen See — RT World News

Ein Passagierflugzeug stürzte am Sonntag in den Viktoriasee in Tansania, als es versuchte, bei schlechtem Wetter auf einem Flughafen in der Stadt Bukoba im Nordwesten des afrikanischen Landes zu landen.

Der tansanische Präsident Samia Suluhu Hassan hat den Unfall bestätigt und die Öffentlichkeit in einem Tweet aufgefordert, ruhig zu bleiben, während eine Rettungsaktion im Gange war.

Bisher wurden 15 Passagiere aus dem Wasser gerettet, berichtete die staatliche Tanzania Broadcasting Corporation (TBC).

Es gab noch keine Informationen über Todesopfer oder die Anzahl der Personen, die an Bord des Flugzeugs waren, das Tansanias größter privater Fluggesellschaft Precision Air gehörte.

Der Jet, der in der Landeshauptstadt Daressalam gestartet war, stürzte am Morgen mitten in den Viktoriasee „Sturm und Starkregen“, laut TBC.

Fotos und Videos von der Szene zeigten das Flugzeug fast vollständig unter Wasser, nur sein Heck ragte aus dem Wasser.

Das Flugzeug war von Booten umgeben, als einheimische Fischer den Rettern halfen, nach Überlebenden zu suchen.