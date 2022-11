Flugzeug stürzt in Power Tower (VIDEO) — RT World News

Ein Kleinflugzeug mit zwei Personen an Bord stürzte am Sonntagabend in Gaithersburg, Maryland, in einen Strommast und verursachte weit verbreitete Stromausfälle.

Den Behörden ist es gelungen, den Piloten und den Passagier des Flugzeugs zu kontaktieren und zu bestätigen, dass beide nach dem Vorfall, der sich gegen 18:15 Uhr Ortszeit ereignete, am Leben sind.

Die Polizei hat das Gebiet abgesperrt und die Bewohner aufgefordert, sich fernzuhalten, und gewarnt, dass einige der Kabel noch unter Spannung stehen. Etwa eine Stunde später waren die Ersthelfer immer noch damit beschäftigt, die Opfer zu retten, die in den etwa 30 Meter (100 Fuß) in der Luft baumelnden Stromleitungen stecken blieben.

„Wir haben einen Mann in Kontakt mit ihnen, sie scheinen zu diesem Zeitpunkt in Ordnung zu sein. Sie befinden sich jedoch in einer sehr prekären Situation, da sie etwa 100 Fuß hoch baumeln und alles noch unter Spannung steht.“ Ein Sprecher des Feuerwehr- und Rettungsdienstes von Montgomery County, Pete Piringer, sagte in einem Video, das er vor Ort aufgenommen hatte.

Der Vorfall ließ Zehntausende von Haushalten in den nördlichen Teilen von Montgomery County ohne Strom zurück, wie die Potomac Electric Power Company bestätigte.

„Wir haben bestätigt, dass ein Privatflugzeug mit den Übertragungsleitungen von Pepco in Montgomery County in Kontakt kam, was zu einem Ausfall von etwa 85.000 Kunden führte.“ sagte das Dienstprogramm in einem Tweet.

„Wir warten auf die Freigabe zum Einsatzort, bevor die Besatzungen mit der Arbeit zur Stabilisierung der elektrischen Infrastruktur und der Wiederherstellung des Betriebs beginnen können.“ fügte das Unternehmen hinzu.