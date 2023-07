CNN

—



Nach Angaben des Sheriffbüros von Harris County prallte ein Flugzeug am Samstagabend in Houston gegen eine Stromleitung und stürzte ab. Dabei wurde eine Person getötet und der Strom in der Gegend unterbrochen.

Bei dem Absturz handelte es sich um ein Flugzeug im Stil eines Sprühflugzeugs, sagte Ed Gonzalez, Sheriff von Harris County, auf Facebook, ein allgemeiner Begriff für ein Flugzeug, das Pestizide oder andere Materialien über einem landwirtschaftlichen Gebiet abwirft.

Der Schaden an der Leitung habe zu Stromausfällen in der Gegend geführt, und CenterPoint Energy sei vor Ort gewesen, um die Stromversorgung wiederherzustellen, sagte Gonzalez.

Nach Angaben der CenterPoint-Website waren am Sonntag um 10 Uhr noch etwa 80 Kunden von dem Ausfall betroffen. Das Unternehmen schätzte, dass die Stromversorgung bis 13 Uhr wiederhergestellt sein würde

Das texanische Ministerium für öffentliche Sicherheit leitet die Ermittlungen, sagte Gonzalez. Die Abteilung reagierte nicht sofort auf eine CNN-Anfrage nach einem Kommentar.