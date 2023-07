Ein Amphibienflugzeug vom Typ Canadair CL-215 stürzte am Dienstag auf Euböa ab, einer großen griechischen Insel unmittelbar nördlich von Athen. Das Militär des Landes hat den Vorfall bestätigt und enthüllt, dass das Flugzeug zur 355. Taktischen Transportstaffel gehörte. Alle Besatzungsmitglieder wurden Berichten zufolge getötet.

Die Tragödie wurde live im griechischen Staatsfernsehen übertragen. Aufnahmen vom Tatort zeigen, wie das Wasserflugzeug Wasser auf eine Feuerfläche in den Bergen abwirft und beim Aufsteigen mit seinem Flügel gegen die Bäume prallt. Das Flugzeug verlor bei der Kollision offenbar einen seiner Schwimmkörper, kam vom Kurs ab und stürzte auf den Boden. Aufnahmen zeigen, dass das Flugzeug beim Aufprall zerstört wurde und explodierte.

#BREAKING | Ein Luftlöschflugzeug ist bei der Bekämpfung von Waldbränden auf der Insel Euböa in Griechenland abgestürzt. Videoaufnahmen, die gerade aufgetaucht sind, zeigen den Moment, in dem der Brandbomber einen Abwurf durchführt und aus einer Steigungskurve nach rechts abstürzt. Aufnahmen über EPT NewsLesen Sie mehr unter… pic.twitter.com/fSg8tilOlV — AviationSource (@AvSourceNews) 25. Juli 2023

Das Militär sagte, es habe zwei Hubschrauber zur Such- und Rettungsaktion entsandt, um die Besatzung des abgestürzten Flugzeugs zu lokalisieren. Die Piloten seien noch an Ort und Stelle getötet worden, teilten die griechischen Streitkräfte spät am Tag mit.

Griechenland leidet seit etwa einer Woche unter einer massiven Welle von Waldbränden, die im ganzen Land wütet. Mehrere Orte wurden bereits von den Bränden verwüstet, die zur landesweit größten Evakuierung von Touristen von der Insel Rhodos führten. Das Land hat sich faktisch wiedergefunden „im Krieg mit dem Feuer“ so der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis.