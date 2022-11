Flugzeug nach Absturz in Hochspannungsleitung geraten, 2 Insassen unverletzt

GAITHERSBURG, Md. (AP) – Ein kleines Flugzeug mit zwei Personen blieb am Sonntagabend in Maryland in Stromleitungen stecken und verursachte weit verbreitete Stromausfälle in der umliegenden Grafschaft, als Beamte versuchten, das Flugzeug zu befreien.

Die Federal Aviation Administration teilte in einer Erklärung mit, dass das einmotorige Flugzeug, das White Plains, NY, verlassen hatte, am Sonntag gegen 17:40 Uhr in der Nähe des Montgomery County Airpark in Gaithersburg in die Stromleitungen stürzte. Die FAA sagte, zwei Personen seien an Bord gewesen.

Pete Piringer, Chefsprecher des Feuerwehr- und Rettungsdienstes von Montgomery County, sagte auf Twitter, dass die Menschen an Bord unverletzt seien und dass Retter mit ihnen in Kontakt gestanden hätten. Er hatte einmal in einer Videobotschaft gesagt, dass drei Personen im Flugzeug seien, stellte aber später klar, dass es zwei waren.

Die FAA identifizierte das Flugzeug als Mooney M20J.

Das Video zeigte ein kleines weißes Flugzeug, das mit der Nase nach oben in der Nähe eines Stromturms positioniert war. Das Live-Video eines lokalen Fernsehsenders zeigte, dass das Flugzeug nach 20 Uhr im Sendeturm feststeckte

Das Flugzeug steckte etwa 30 Meter über dem Boden fest, und die Übertragungsleitungen blieben unter Strom, was die Rettungsbemühungen erschwerte, sagte Piringer.

„Zur Zeit steht noch alles unter Strom“, sagte er.

Der Energieversorger Pepco berichtete, dass in Montgomery County etwa 80.000 Kunden ohne Strom waren. Piringer sagte, dass in der Gegend auch viele Ampeln ausgefallen seien. Das Versorgungsunternehmen teilte in einer Erklärung mit, dass sein Personal darauf warte, dass die Retter sie zum Betreten der Unfallstelle freigeben, bevor sie Reparaturen am Ort des Absturzes vornehmen können.

Der Absturz ereignete sich in Gaithersburg, einer Stadt mit 69.000 Einwohnern, etwa 39 Kilometer nordwestlich von Washington, DC

Die Ursache des Absturzes war nicht sofort klar. Die FAA und das National Transportation Safety Board werden untersuchen, was passiert ist.

Die Associated Press