Flugzeug MH 17 abgeschossen: Russland ist verantwortlich (nd-aktuell.de)

Angehörige und andere Betroffene hören sich das Urteil in Den Haag auf MH 17 an. Foto: IMAGO/ANP

17.07.2014 12:31 Uhr Eine Boeing 777 der Malaysia Airways hebt von Amsterdam-Schiphol ab. Das Ziel ist Kuala Lumpur. Zwei Stunden und 49 Minuten später endet Flug MH 17 abrupt über der Ostukraine. 298 Menschen sterben. Man erinnert sich an Fotos und Fernsehberichte, die im Internet für immer abrufbar sind: Zwischen strahlend schönen Sonnenblumen, Koffern und Spielzeug liegen zerfetzte Flugzeugteile herum. Überall liegen Leichen, viele noch angeschnallt in ihren Sitzen.

Seitdem ermitteln Forensiker, Kriminalisten, Luftfahrtexperten, Journalisten und Anwälte. Alle möglichen Geheimdienste versuchten, Fäden zu führen. Fünf direkt betroffene Länder – Australien, Belgien, die Niederlande, Malaysia und die Ukraine – bildeten ein gemeinsames Ermittlungsteam. Ihre Fragen waren einfach: War der Abschuss beabsichtigt oder war es ein Unfall? Und wer ist für das Verbrechen verantwortlich? Mehrfach wurde ein internationales Tribunal angerufen. Doch der Fall gelangte nicht vor ein UN-Gericht, weil Moskau im Sicherheitsrat sein Veto eingelegt hatte. Also leitete die niederländische Regierung ein Verfahren ein – immerhin stammten 193 von 298 Opfern aus den Niederlanden.

Angeklagt waren: Igor Girkin („Strelkow“), ehemaliger Verteidigungsminister der selbsternannten Volksrepublik Donezk, Generalmajor Sergej Dubinskyj, Oberst Oleg Pulatow und der Ukrainer Leonid Charchenko. Alle leugneten ihre Schuld, nur Girkin – der nach seinem wohl von Moskau erzwungenen Rückzug aus der Verantwortung als Kriegsblogger anwesend ist – fühlte sich „moralisch verantwortlich“. Die Staatsanwälte forderten lebenslange Haft für alle Angeklagten, die dem Prozess im Allgemeinen fernblieben.

Das Gericht befand zwei Russen und einen Ukrainer für schuldig. Ein weiterer Angeklagter wurde freigesprochen. Pulatov wurde freigesprochen. Es ist unwahrscheinlich, dass die Verurteilten in absehbarer Zeit eine Strafe verbüßen werden. Die ausführliche Urteilsbegründung durch den Vorsitzenden Richter Hendrik Steenhuis, übertragen im Livestream, dauerte über zwei Stunden. Grundsätzlich ging das Gericht davon aus, dass Russland zum maßgeblichen Zeitpunkt die Kontrolle über die abtrünnige Volksrepublik Donezk hatte, von wo aus das Flugzeug angegriffen wurde.

Seit Beginn der Ermittlungen gibt es Kritik an der Recherche. Ihnen wird mangelnde Unparteilichkeit vorgeworfen. Zuweilen konnte auch der Eindruck entstehen, dass die Internetplattform YouTube der eigentliche Gerichtsstand sei.

Selbsternannte Ermittlungsteams, insbesondere die in London ansässige Ermittlungsplattform Bellingcat, sagten, sie hätten den Weg einer Buk von einer russischen Kaserne zum Startplatz verfolgen und zeigen können, dass die Startrampe mit einer Rakete weniger zurückkehrte. Es gibt zahlreiche Material-, Radar- und Flugschreiberanalysen, Zeugen wurden vernommen, Fotos ausgewertet, die Staatsanwaltschaft stützte sich auf vom ukrainischen Geheimdienst abgehörte Telefonaufzeichnungen führender Separatisten.

Das Gericht in Den Haag zweifelte nicht daran, dass die Boeing mit Hilfe eines Buk-1-Flugabwehrsystems zerstört wurde, das sich auf separatistischem Territorium niedergelassen hatte. Das Waffensystem wurde zu Sowjetzeiten hergestellt und gehört zur Ausrüstung der russischen und ukrainischen Streitkräfte. Beide Seiten verwiesen daher aufeinander. Dass Russland, das kaum in die Ermittlungen involviert war, eine Mitschuld leugnete und weiterhin leugnet, wurde als Lüge gewertet. Tatsächlich wurden in Moskau viele Rauchbomben gezündet. Aber nicht nur dort. Merkwürdig bleibt, dass die USA unmittelbar nach dem Abschuss behaupteten, sie könnten Aufnahmen ihrer Spionagesatelliten nutzen, um die Täter zweifelsfrei nachzuweisen. Dieser Beweis wurde nie vorgelegt.

Das nun abgeschlossene Strafverfahren ist nicht der einzige Rechtsstreit um den Fall MH17. Vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg sind zwei Sammelklagen anhängig. Die Kläger fordern von Russland eine Entschädigung von mindestens 6,4 Millionen Euro für jeden getöteten Passagier. Da Russland den Europarat im März 2022 verlassen hat, ist das Land nun außerhalb der Reichweite des EGMR. Aber nicht die Ukraine. Vier Angehörige von MH17-Opfern verklagen die Regierung in Kiew. Aus ihrer Sicht tragen die ukrainischen Behörden eine Mitschuld, weil sie die Flugrouten über das Konfliktgebiet nicht ausreichend blockiert haben.

Das Bezirksgericht Den Haag hat sein Urteil inmitten weltpolitischer Umwälzungen gefällt, die durch Russlands Krieg in der Ukraine ausgelöst wurden. Einige sehen in dieser Form der Rechtsbearbeitung ein Beispiel dafür, wie in der Ukraine begangene Kriegsverbrechen gesühnt werden können. Zweifel daran sind berechtigt.