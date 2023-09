Beim Absturz einer Maschine einer italienischen Kunstflugstaffel in der Nähe von Turin ist Medienberichten zufolge ein fünfjähriges Mädchen tödlich verletzt worden. Der Pilot des Flugzeugs konnte sich retten, weil er sich mit seinem Fallschirm rechtzeitig aus dem Flugzeug katapultierte, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa am späten Samstagnachmittag.

Zwei Erwachsene und ein neunjähriger Junge wurden ebenfalls verletzt und mit Verbrennungen in Krankenhäuser in Turin gebracht. Den Angaben zufolge handelt es sich bei der Toten um die Tochter der beiden Erwachsenen.

Bei einer Probe der Kunstflugstaffel der italienischen Luftwaffe („Frecce Tricolori“) für einen Auftritt anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Luftwaffe am Sonntag stürzte das Flugzeug kurz nach dem Start ab. Ein Video in den sozialen Medien zeigte, wie sich das Flugzeug aus seiner Formation löste und mit hoher Geschwindigkeit auf die Landebahn zuflog. Kurz bevor er den Boden berührt, springt der Pilot mit seinem Fallschirm ab und das Flugzeug geht in Flammen auf.

Einer ersten Rekonstruktion zufolge traf ein brennendes Teil des Flugzeugs das Auto der Familie, das auf einer nahegelegenen Landstraße fuhr, berichteten italienische Medien am Abend. Die genauen Umstände des Vorfalls sind noch unklar.

Allerdings berichtete die Turiner Zeitung „La Stampa“, dass das Flugzeug möglicherweise mit einem Vogelschwarm kollidiert sei und der Pilot dadurch möglicherweise die Kontrolle über das Flugzeug verloren habe.

