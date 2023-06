Schwechat. Zöllner fanden am Flughafen Wien fast 90 Reptilien im Gepäck eines Passagiers. Die 85 Geckos, zwei Schlangen und zwei Skorpione hatten einen Gesamtverkaufswert von 47.000 Euro, wie das Finanzministerium am Dienstag mitteilte.

Der 50-Jährige flog von der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba nach Wien. Als er den Ausgang für Reisende ohne deklarationspflichtige Waren nutzen wollte, wurde er kontrolliert. Zu ihrem eigenen Entsetzen seien die Beamten in drei Transportboxen auf eine zunächst unüberschaubare Zahl nicht geschützter Reptilien gestoßen, so das Ministerium weiter.

Einige der Tiere wurden in sichtlich schlechtem Gesundheitszustand an den Tiergarten Schönbrunn übergeben. Bei seiner Vernehmung gab der Mann an, dass die Tiere für ihn wertlos seien. Er nahm die Geckos nur mit, um seine Schlangen zu füttern.

