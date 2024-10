In de winter bieden de luchtvaartmaatschappijen op de luchthavens van Stuttgart meer vluchten aan en in de winter. Mocht u in de zomermaanden hebben getankt, controleer dan de kosten. Het is een nieuw Ziele im Norden.

De Fluggesellschaften bouwen ihr Angebot am Stuttgarter Flughafen met Beginn des Winterflugplans aus. Met 25.000 geplante starts en landingen die gemakkelijk te navigeren zijn. Geniet van meer vervoer dan in de voorgaande winter, het deel van de luchthaven. Het nieuwe Flugplan geldt van 27 oktober tot en met 29 maart 2025.

Neu im Streckennetz sinds andere dan het Finse Rovaniemi, Tromsö in Noorwegen en Marsa Alam am Roten Meer in Ägypten. De verbinding met Dubai wordt gesloten en zal vier keer per week gesloten zijn. Neben tagged zu de welke Europese Europese luchtvaartmaatschappij stehen auch een Sonnen-Ziele im Plan: Buchbar sinds zum Beispiel Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote en Tenerife.

De luchthaven van Stuttgart krimpt net als de hele sector

De Flughafen der Landeshauptstadt hebben het erg druk – meer nog dan de hele Branche – in de nasleep van de Corona-pandemie. Passagiers brengen veel tijd door aan de passagierszijde met een passagierstarief van 8,4 miljoen euro – en blijven genieten van de waarde van hun reisniveau. Voor het succesvolle jaar van de Flughafen-Geschäftsführer Ulrich Heppe zjetzt met een antwoord op 9,4 Millionen Fluggäste.

Voor de periode januari tot en met september 2024 blijven we zonder passagiers reizen. Het niveau van 2019 zal de luchthaven tussen 2028 en 2030 bereiken. Damals had 12,7 miljoen mensen in Stuttgart achtergelaten. In 2026 zal de toekomst van de luchthavens zo snel mogelijk te zien zijn.