Flughafen streicht Fluge – Bahnverkehr eingeschränkt

van: Lisa Metzger, Katarina Amtmann, Lucas Sauter Orengo

De Duitse Waterdienst heeft meer waarschuwingen opgesteld, de hele Freistaat maakt zich zorgen. Es herrscht sogar Alarmstufe Rot.

Update van 1 december, 21:05 uur: Das Winterwetter hoed Bayern weiter fest im Griff. De Duitse Waterdienst (DWD) waarschuwt u voor toekomstige sneeuwval. Vandaag ben ik in het zuiden en zuiden met de beste kwaliteit sneeuw. In Allgäu, beneden de Donau, is het ongeveer 40 centimeter verwijderd van Neuschnee.

Tegelijkertijd bevindt u zich in de Alpenhooglanden en de bergketens van het oostelijke Mittelgebirge, waar harde wind en harde wind mogelijk zijn.

Sterke Einschränkungen im Bahnverkehr: Wetter hat Bayern fest im Griff

Update van 1 december 18:08 uur: In Neder-Beieren is er bouwverkeer met een sterke achtergrond achter de sneeuwval. De reizen in het bosnetwerk zijn immers voltooid, vooral in de Cham.

“Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen kann nicht gewährleistet, da die unwetterartigen Schneefälle on the Straßen zu massieve Einschränkungen führen”, hier is in een van de Mitteilung. Waren een reisvliegtuig, zodat u zonder reservering dezelfde dag kunt genieten.

Schneefall stelt dat Luftverkehr lahm – Meer als het om 150 vluchten ging

Update van 1 december 17:08 uur: De grond van de grimmige Schneefalls bliben velde Passagiermaschinen am Flughafen München derzeit am Boden. Wie de Deutsche Presseagentur (dpa) gebruikt, krijgt meer dan 150 Starts en Landungs. Grund dafür sterven hevige sneeuwval in combinatie met de lage temperaturen die op de luchthaven voorkomen. Feitelijk konden 160 vluchten niet meer opstijgen of landen. Fluggäste sollen bei ihrer Airline über etwaige Ausfälle-experts.

Update van 1 december, 13.30 uur: De Winter Wetter-hoed reist ook naar de luchthaven van München. Rund 130 van 800 vluchten zijn heutigen Tag sinds geannuleerd, etwa 50 Flight mindestens een inhalbe Stunde verspätet, erklärte der Airport auf Nachfrage. Het was dus een goed idee om wintervakanties te vermijden, aangezien de Start- en Landebahnen altijd zorgvuldig werden aanbevolen. Außerdem müssen die Flugzeuge enteist. Passagiers moeten de experts van hun luchtvaartmaatschappij raadplegen, maar als ze zich geen zorgen maken over de vlucht.

Winterstop in Vrijstaat: Teile Bayerns versinken im Schnee Foto’s nemen

Update van 1 december, 12.10 uur: Noch bis zum Samstagabend schreeuwt in Teilen Bayerns Alarmstufe Rot. De DWD heeft een amtliche Unwetterwarnung vor die Schneefall hereausgegeben (volgende update). Bereits in der Nacht zu Freitag toch in Morgen gab es zahlreiche witrungsbedingte Unfälle.

Der Schwerpunkt der Unfälle lag in het zuiden en oosten van de vrijstaat. Het Polizeipräsidium Oberbayern Nord in Ingolstadt rapporteerde rundvlees 50 Einsätze hoe dan ook mindestens fünf Leichtverletzte. Op de Markt Indersdorf in de wijk Dachau heb je een jaar van 18 jaar met je auto gereden met je auto op de auto, de auto zelf. De jonge vrouw raakte bijna verdwaald in een ziekenhuis.

In Neder-Beieren zien de Beamten Donnerstagabend zu meer als 30 wetterbedingen Einsätzen aus. In manchen Fällen waren die wegen Schnees of herabgefallener Äste geblokkeerd. In de wijk Dingolfing-Landau zijn de wegen van de unwirtlichen Wetters der Unterricht en twee scholen abgesagt.

Bij de temperatuur van nul tot min vier Grad ist am Samstag weiter mit glatten Straßen zu rechnen. In de Norden en Nordwesten des Freistaats sollen die Schneefälle am Samstag nachlassen. Voor de nacht van de zon is er sprake van de Wetterexperten Frost bij zijn minus de zwölf Grad in de Alpen. Der Schneefall soll dann zunehmend ausbleiben – trotz weiter dichter Wolkendecke.

Alarmstufe Rot in Bayern: DWD geeft een waarschuwing voor een sterke Schneefall-heraus

Update van 1 december, 10.13 uur: Nu herrscht Alarmstufe Rot im Freistaat. De DWD heeft een lokale noodwaarschuwing voor ernstige schade. „Het is belangrijk om hevige sneeuwval te vermijden bij menging tussen 30 cm en 40 cm erboven. Verbreitet wird es glatt.“ Gültig ist die Warnung ab dem heutigen Freitag om 14 Uhr tot Samstag om 20 Uhr.

Onwetterwaarschuwing voor starkem Schneefall in Beieren: Diese Kreise und Städte sindsdien getroffen

Kreis en Stadt Passau

Kreis Rottal Inn

Kreis Altötting

Kreis Mühldorf am Inn

Kreis Traunstein

Kreis Berchtesgadener Land

Kreis Erding

Kreis Ebersberg

District en stad München

Kreis en Stadt Rosenheim

Kreis Miesbach

Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Kreis Starnberg

Kreis Weilheim-Schongau

Kreis Garmisch-Partenkirchen

Kreis Ostallgäu

Kreis Oberallgäu

De DWD gaf ook commentaar op de volgende opmerkingen: “Straßen können weise unpassierbar signal. Andere constructies kunnen onder het sneeuwdek worden uitgevoerd. Vermijd alle autoritten! Fahren Sie nur mit Winterausrüstung!”

In één deel van de getroffen gebieden is er nooit Alarmstufe Orange, omdat er kans is op sneeuwval, aangezien de rest van Beieren beschermd zal zijn tegen sneeuw en vorst, maar ook tegen lichte sneeuwval.

In Beieren Alarmstufe Rot. © IMAGO / Bernd März / Screenshot DWD (collage: Merkur.de)

Bis zu 40 Zentimeter Neuschnee in Beieren – Zahlreiche Unfälle

Update van 1 december, 8.25 uur: De politie is in het centrum en in het oostelijke Beieren in de buurt van de sneeuwval en de weg snel. Het Polizeipräsidium Oberbayern Nord in Ingolstadt berichtte over Freitagmorgen 48 Einsätze en leuke Leichtverletzte. Schwerverletzte gab is nicht, in de meeste gevallen blieb es bij Blechschäden.

Im Bereich des Polizeipräsidiums Niederbayern was een von Donnerstagabend bis Freitagmorgen 31 wetterbedingte Einsätze ohne Verletzte. In manchen Fällen waren die wegen Schnees of herabgefallener Äste geblokkeerd. In de wijk Dingolfing-Landau zijn de wegen van de unwirtlichen Wetters der Unterricht en twee scholen abgesagt.

De Duitse Waterdienst is verantwoordelijk voor de voortdurende uitbreiding van de regio Beieren in de regio Neurenberg in de Scandinavische regio en in de noordelijke Alpenregio’s van Nederland. Warmer is het eerste dat te maken heeft met de vorm van de omgeving in het zuiden van Opper-Beieren, wat normaal is.

Am Spätnachmittag soll es dann in Süden wieder frostig zijn, zwischen Allgäuer Alpen en dem unterem Inn sollen laut Wetterdienst bis Samstagabend 20 tot 40 Zentimeter Neuschnee gedaald. Weiter is het noordwestelijke deel van het gebied van de zwanzige Zentimeter Neuschnee, het noordwestelijke deel van de Fränkische Alb en in het hoofdstroomgebied nu nog Schnee.

Amtliche Wetter-Warnung in Bayern: DWD waarschuwt voor Blitzeis en “markanter Glätte”

München – De winterhoed Bayern fest im Griff. Bereits seit einigen Tagen schneit es in weiten Teilen des Freistaats, regionale garage ergiebig, wie in Franken. Hier moeten we nog één schooljaar te leven hebben. In de Alpenraum kunt u er tijdens uw verblijf van genieten. Auch in de Landeshauptstadt München voel je vrij om Tag in november krachtiger sneeuwval van Himmel en claydetete te laten vallen dan Isar-Metropole in een witte Kleid. In het eerste jaar van december zul je ’s nachts levend en wel zijn, je zult gelukkig zijn in de dagen van de Beierse evenementen: tijdens de regen.

Wetter-waarschuwingen voor weinig Teile Bayerns: “Verhöhte Glättegefahr durch gefriedelen Rain”

De Duitse Waterdienst (DWD) heeft meer waarschuwingsinformatie. De grootste zorgen betreffen de actualiteit van het gecombineerde Zuid-Beierse volk. Op een paar kilometer ten zuiden van Augsburg kleurt het Duitse waarschuwingsgebied oranje: “We verwachten dat er goed weer is tijdens de regen”, dus de officiële DWD-waarschuwing wordt afgegeven tot 22.00 uur in Donnerstagabend (30 november). Maar dat is niet het geval. Auch in der Nacht, bis aktuell vier Uhr in der Nacht zum Freitag (1. Dezember) vergulde waarschuwing voor Glätte.

De Duitse Waterdienst waarschuwt voor de Beierse regio’s voor “markanter Glätte”. © Screenshot: Deutscher Wetterdienst

Wintervakantie en natte waarschuwing voor Bayern: “Strikante Glätte” en Blitzeis in Weiten Teilen

Geen erg aangename omgeving in de open lucht, maar vooral als je met de DWD reist, moet je ze vermijden. In de toekomst wordt in heel Bayern het risico op sneeuwval en vorst verwacht. Die – so der Stand der Dinge am Donnerstagabend – gefährlichste Witterung herrsche jedoch tot 22 Uhr – hier hier herrsche Gefahr voor „markanter Glätte“, zodat Erklärung.

