Flughafen New York: Mann hat Sägeblätter und Messer im Handgepäck

An einem Flughafen in New York wurde das Sicherheitspersonal auf einen Mann aufmerksam, der gefährliche Gegenstände im Handgepäck trug (Symbolfoto)

Dass spitze oder gefährliche Gegenstände nicht ins Handgepäck gehören, sollte eigentlich bekannt sein. Umso erstaunlicher, was die Security nun bei einem Passagier auf einem New Yorker Flughafen entdeckte.

Jede Fluggesellschaft hat unterschiedliche Regeln, wie viele Handgepäckstücke Sie kostenlos mit ins Flugzeug nehmen dürfen. Auch, wie groß das Gepäck sein darf. Dennoch gilt für alle eine einheitliche Regel: Im Handgepäck dürfen keine gefährlichen Gegenstände mitgeführt werden, also Gegenstände, die an Bord als Waffe verwendet werden könnten.

Einem Mann am New Yorker Flughafen LaGuradia schien es egal zu sein, oder er wusste es einfach nicht besser. Das Sicherheitspersonal muss jedenfalls kurz geschluckt haben, als es den Inhalt seiner Tasche sah: Der Mann trug nach Angaben der US-Transportsicherheitsbehörde drei Sägeblätter, ein Paar Nunchakus, ein Klappmesser und ein Klappmesser.

Mann am New Yorker Flughafen muss Handgepäck umpacken



Auf Twitter postete die Behörde ein Foto des Inhalts. „Sechs verbotene Gegenstände im Handgepäck eines Reisenden am @LGAairport am Sonntag – 3 Sägeblätter, Nunchakus, ein Klappmesser und ein Messer, das sich zu einer kugelförmigen Scheide falten lässt“, schrieb Lisa Farbstein, die Sprecherin der Agentur. Und weiter: „Die @TSA empfiehlt, diese Artikel in einem aufgegebenen Beutel zu verpacken.“

Während die Gegenstände in den Vereinigten Staaten nicht illegal sind, sind sie im Handgepäck verboten. Wie der Nachrichtensender CNN berichtete, wurde dem Mann keine Strafe angedroht. „Also keine Festnahme. Die Person hat sie in eine aufgegebene Tasche umgepackt und ihre Reise wie geplant fortgesetzt“, wird Farbstein dort zitiert. Warum er diese Gegenstände im Handgepäck habe, begründete der Passagier damit, dass er umziehen wolle.

Flugchaos Dies sind die am wenigsten pünktlichen Flughäfen in Europa

Die US-Agentur veröffentlicht jedes Jahr ihre Top 10 der ungewöhnlichsten Funde. Zum Beispiel versteckte ein Passagier im vergangenen Jahr Waffenmunition in einem Deostift. Ein anderer versuchte, einen mit Crystal Meth gefüllten Frühstücks-Burrito durch die Sicherheitskontrolle zu schmuggeln. Und ein dritter hatte sogar eine Kettensäge im Handgepäck.







Sehen Sie sich das Video an: Sie fahren mit Handgepäck in den Urlaub und sind unsicher, was Sie in den Flieger mitnehmen können? Im Video sehen Sie, welche Handgepäckfehler Sie unbedingt vermeiden sollten, um problemlos einchecken zu können.

Quellen: cnn, Twitter

jek