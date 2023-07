tz Welt

Aus: Nadja Zinsmeister

Nach dem Aufkleben von Klimaaufklebern auf der Landebahn des Düsseldorfer Flughafens geht der Fall nun vor Gericht. Der Flughafen fordert Schadensersatz.

Düsseldorf – Nach der höchst umstrittenen Protestaktion der Klimaplaketten am Düsseldorfer Flughafen drohen den Aktivisten der „letzten Generation“ nun strafrechtliche Konsequenzen. Der Flughafen will offenbar seine Ansprüche geltend machen, nachdem sich vor knapp zwei Wochen eine Personengruppe Zutritt zum Flughafengelände in Düsseldorf und Hamburg verschafft und sich auf der Landebahn festgesetzt hatte.

Nach der Landebahn-Aktion in Düsseldorf: Der Flughafen fordert Entschädigung durch Klimaplaketten

„Neben der Verfolgung zivilrechtlicher Schadensersatzansprüche hat der Flughafen Düsseldorf vorsorglich Strafanzeige und Strafanzeige bei der zuständigen Polizei gestellt“, bestätigte ein Flughafensprecher des Flughafens Düsseldorf WDR-Anfrage. Für ihre Aktion Mitte Juli schnitten die Aktivisten der „letzten Generation“ mit Bolzenschneidern einen Zaun auf und legten mit ihrer Steckaktion den Flugbetrieb vorübergehend lahm.

Polizeieinsatz am Flughafen: Wie hier in Düsseldorf protestierten Angehörige der „letzten Generation“ auf verschiedenen Start- und Landebahnen. © David Young/dpa

Die Staatsanwaltschaft ermittelt derzeit gegen neun Tatverdächtige wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs. Wie groß der Schaden am Flughafenzaun ist und auf den unterbrochenen Flugbetrieb zurückzuführen ist, ist nach Angaben des Sprechers noch nicht abschließend geklärt. Dieser war für ein paar Stunden komplett eingestellt. Zahlreiche Flüge mussten ausfallen, umgeleitet werden oder hatten Verspätung – und das mitten in der Ferienzeit.

Es drohen Schäden: Klimaplaketten rechtfertigen Handeln am Flughafen Düsseldorf

Die „Last Generation“ schrieb über ihre Durchhalteaktion auf Twitter, dass weltweit ein Hitzerekord nach dem anderen gebrochen werde. Allerdings subventioniert die Regierung den Flugverkehr, einen „wesentlichen Brandbeschleuniger der Katastrophe“, jedes Jahr mit Milliarden. Das sollte nicht länger akzeptiert werden. Das Umweltbundesamt bezeichnet das Fliegen als die klimaschädlichste Art der Fortbewegung.

Am selben Tag durchbrachen Aktivisten einen Flughafenzaun in Hamburg und gelangten auf die Landebahn. Auch dort lag der Flugbetrieb für einige Stunden lahm. Der dort entstandene Schaden könnte noch höher ausfallen als in Düsseldorf. (nz/dpa)