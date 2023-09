In der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt verzichtet Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) offenbar vorerst auf persönliche Konsequenzen. Sein Stellvertreter, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler), bleibe möglicherweise im Amt, berichten die Deutsche Presse-Agentur und das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf ungenannte Quellen. Die Staatskanzlei hat „aus aktuellem Anlass“ kurzfristig zu einer Pressekonferenz um 11 Uhr eingeladen.

Hintergrund sind die Ereignisse um ein antisemitisches Flugblatt, das 1987/1988 an Aiwangers ehemaliger Schule in Niederbayern erschien und in dem die Opfer des Holocaust verspottet werden.

Aiwanger hat wiederholt bestritten, der Autor des vor 36 Jahren in seiner Schultasche gefundenen Flugblatts gewesen zu sein. Dasselbe tat er am Donnerstag, als er erneut öffentlich sprach. Der Freie-Wähler-Chef räumte Fehler ein, sprach aber nicht explizit von einem Rücktritt. „Ich bedauere zutiefst, wenn ich durch meine Reaktion auf die betreffende Broschüre oder durch andere Anschuldigungen aus meiner Jugend gegen mich Gefühle verletzt habe“, sagte er.

Es seien Äußerungen aufgetaucht, „die den Eindruck erwecken, ich hätte als Jugendlicher einen menschenfeindlichen Weg eingeschlagen“. Als „Jugendlicher hat er auch Fehler gemacht“ und er entschuldigte sich bei den Opfern des NS-Regimes und bei „allen, die an der wertvollen Erinnerungsarbeit beteiligt waren“.

Gleichzeitig betonte Aiwanger, dass er sich als Opfer einer politischen Kampagne sehe. „Ich war nie ein Antisemit, ich war nie ein Menschenfeind“, sagte er. In den vergangenen Tagen wurde ein negatives Bild von ihm gezeichnet. Der Politiker schloss das Statement mit den Worten: „Das bin nicht ich, das ist nicht Hubert Aiwanger.“

Söders 25 Fragen an Aiwanger

Zwei Tage zuvor hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder – nach einer Krisensitzung der Regierungskoalition in Bayern – betont, dass die bisherigen Äußerungen Aiwangers zu diesem Thema nicht ausreichend seien. Das Flugblatt sei „ekelhaft und ekelhaft“, es sei „der schlimmste Nazi-Jargon“ und nicht „ein dummer Jungenstreich oder eine bloße Jugendsünde“. Der bloße Verdacht würde dem Ruf Bayerns und der persönlichen Glaubwürdigkeit des bayerischen Wirtschaftsministers schaden.

Allerdings sei eine Entlassung nach den bisher vorliegenden Informationen nicht gerechtfertigt, sie wäre „übertrieben“, sagte Söder. Der Wirtschaftsminister muss die Möglichkeit haben, die gegen ihn erhobenen Vorwürfe vollständig auszuräumen. Allerdings sollen keine neuen Vorwürfe hinzukommen. Söder und die CSU baten Aiwanger, 25 Fragen rund um das Flugblatt zu beantworten. Aiwanger versprach, diese „zeitnah“ zu beantworten – und schickte die Antworten am Freitag an die Staatskanzlei.

Die SZ-Recherche rund um den Flyer

Letzten Freitag hatte die Sueddeutsche Zeitung erstmals über das antisemitische Flugblatt berichtet. Zuvor hatte sie Aiwanger mehrfach mit den Vorwürfen konfrontiert und um Stellungnahme gebeten, wie es die Regeln zur Verdachtsmeldung vorsehen. Die SZ fragte nicht nur, ob der Freie-Wähler-Chef der Verfasser des Flugblatts während seiner Schulzeit gewesen sei, sondern konfrontierte ihn auch konkret mit dem Fund in seiner Schultasche und der Aussage mehrerer Zeugen, dass er damals dafür bestraft worden sei.

Aiwanger bestritt bei allen Anfragen im Vorfeld der Berichterstattung, mit dem Flugblatt in Verbindung zu stehen, und drohte mit rechtlichen Konsequenzen für den Fall einer Berichterstattung.

Reaktionen auf die SZ-Veröffentlichungen

Am Samstag, einen Tag nach den ersten SZ-Berichten, gab Aiwanger schließlich zu, dass damals „ein oder mehrere Exemplare“ des Flugblatts in seiner Schultasche gefunden worden seien. Auch in der Schule wurde er dafür bestraft. Das war jedoch falsch. Der wahre Autor der Arbeit ist ihm bekannt und wird sich in Kürze erläutern. Er hält den Inhalt der Broschüre für „ekelhaft und unmenschlich“.

Eine Stunde später meldete sich Aiwangers Bruder Helmut und bekannte sich als Autor. Zur Begründung, dass er das Flugblatt geschrieben habe, sagte er in den Zeitungen der Bayern-Mediengruppe: „Ich war damals total wütend, weil ich in der Schule versagt hatte.“

Am Montag sprach erneut der Bruder des Ministers. Diesmal ging es um das damalige Verhalten von Hubert Aiwanger. Auf die Frage, warum er die Flugblätter in seiner Schultasche habe, sagte Helmut Aiwanger, sein Bruder Hubert habe die Flugblätter damals vielleicht noch einmal eingesammelt, um „zu deeskalieren“.

Ein von der SZ in Auftrag gegebenes Handschriftengutachten kam zu dem Ergebnis, dass Aiwangers These und das belastende Flugblatt „mit großer Wahrscheinlichkeit auf ein und derselben Schreibmaschine verfasst“ seien.

Warum das Faltblatt jetzt erschien

Es gibt auch Hinweise darauf, dass die Angelegenheit nicht erst nach 35 Jahren wieder aufgetaucht ist, sondern dass das Flugblatt in Aiwangers Umfeld bereits zweimal ein Thema war – lange vor der SZ-Veröffentlichung.

Bereits 2008, dem Jahr, als die Freien Wähler erstmals in den bayerischen Landtag einzogen, soll ein Abgeordneter im Auftrag Aiwangers ausgekundschaftet haben, ob von der Geschichte noch Ärger zu befürchten sei. Sie soll einen ehemaligen Lehrer besucht haben, der am Burkhart-Gymnasium Mallersdorf-Pfaffenberg unterrichtete, wo die Aiwanger-Brüder damals zur Schule gingen. Weder der Stellvertreter noch Aiwanger äußern sich dazu. Der Stellvertreter soll kürzlich ein zweites Mal nachgefragt haben.

Der Lehrer erklärte 2008, er gehe von einer „Jugendsünde“ aus und sehe keinen Anlass, die Disziplinarmaßnahme gegen Hubert Aiwanger öffentlich zu machen. Nach Aiwangers Rede gegen das Heizungsgesetz in Erding im Juni änderte er jedoch seine Meinung. Damals forderte der Minister, die „große schweigende Mehrheit“ müsse „die Demokratie zurückerobern“. Diese Rede habe ihn, so der Lehrer, dazu bewogen, nicht länger über die Ereignisse rund um das Flugblatt zu schweigen. Der Mann ist eine von mehreren Quellen, die die Recherchen der SZ einhellig bestätigen.

Das BR-Magazin „Report München“ zitierte in einem Bericht einen ehemaligen Klassenkameraden Aiwangers, der sich offen zu erkennen gab und erklärte, Aiwanger habe in der Schule mehrfach „den Hitlergruß gezeigt“, Hitlerreden nachgeahmt und Witze über Juden gemacht. Aiwanger bestritt die Vorwürfe.