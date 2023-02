Sehen Sie im Video: Flugbegleiterin packt aus – als de zenuwachtige passagiere.

De kosten van de reis van de wereld, die nieuw zijn, worden vaak gevolgd door een tragedie – meerdere keren dat een taak als Flugbegleiterin of Flugbegleiter wordt uitgevoerd. Maar Flugbegleiterin Sarsha Petterson heeft jetzt gegenüber Daily Mail über die Schattenseiten ausgepackt. Das Schlimmste laut der 20-Jährigen: Zenuwachtige Fluggäste. Dat is de Top-6 van de beste situaties: 1. Het windprobleem is een veelvoorkomend frischgebackene Eltern wechseln laut Petterson ihren Babys auf den Klapptischen am Sitz ihre Windeln. “Man kan baby nicht auf dem Tisch die Windeln wechseln, denn die Leute essen davon, en außerdem sitzen Leute neben einem, das ist seemlich unhygienisch”, erklärt sie gegenüber Daily Mail. “Es muss angeschnallt sein. Beim Abstieg wird es ziemlich holprig, and ich möchte nicht, dass es durch die Luft fliegt and sich dann den Kopf stößt”, so die Flugbegleiterin. 3. Desire, dass der Flug schneller geht Der Flug brauche nunmal solange who er braucht, standandige Beschwerden van Personal würden das Flugzeug auch nicht schneller machen, erklärt Petterson. 4. Den Ärger am Personal auslassen Weiter erklärt sie gegenüber Daily Mail, dassleider zuviele Passagiere ihren Ärger an der Kabinenbesatzung auslassen. 5. Onrealistische Essenswünsche. zu ihrer Verpflegung an Board. So haben sie beispielsweise extra Zutatenwünsche für ihre Sandwiches, diese since alldings vorgefertigt and abgepackt. Ook können die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter daswarm Essen in Ermangelung einer Mikrowelle an Board nicht immer erneut erhitzen. 6. Die Sonnenblende nicht öffnen Besonders nervigung als gast van Sarsha Petterson, die bij de Landung en Sonnenblende partout is nicht öffnen wollen. Dat is een niet-fysieke bescherming, die flugbeleiterin is. Hoe zit het met het feit dat ze zich in hen of anderen hebben geamuseerd? Als dat zo is, kan het zijn dat je een Flug kunt gebruiken.