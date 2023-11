Frankfort/Main – Null Grad met Schneefall en IT-probleem tease sterven Lufthansa ben Luchthaven Frankfurt. Bent u gevallen, dan bent u van harte welkom op een Duitse vlucht van en naar Frankfurt.

Der Wintereinbruch hat deutschen Kranich eiskalt erwischt. Dit alles draait om de techniek die is verdwenen. Dit is de beste manier om zaken te doen en te reizen met de luchtvaartmaatschappij in Montagabend.

Zorg ervoor dat u de Ausmaß- en Dauer-machtsmacht van Lufthansa nicht krijgt. Op basis van de pagina van de luchthaven moet worden erkend dat het beter is voorbereid te zijn op een Duitse vlucht van mensen. Geniet van uw gemoedsrust en van uw gemoedsrust.

„Lufthansa maakt zich schuldig aan haar eigen ongemakken“, teilte der Konzern mit. Man werkt met hoge druk en de oplossing van het probleem. Lufthansa empfahl Reisenden, sich op internet op de website van de bewoners met Fluggastinformationen en op de website van de Flughafenbetreibers Fraport über de huidige status zu informieren.