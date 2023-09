tz Welt

Aus: Helmi Krappitz

Die Leiche wurde nach der Landung im Fahrwerk des Flugzeugs der Turkish Airlines entdeckt. Tatsächlich sind solche Funde keine Seltenheit.

Istanbul – Im Fahrwerk eines Passagierflugzeugs der Turkish Airlines wurde eine Leiche gefunden. Sie wurde nach der Landung entdeckt. Die Identität oder Nationalität der Person sei noch unklar, sagte ein Sprecher der Fluggesellschaft Deutsche Presse-Agentur am Freitag (15. September).

Leiche im Fahrwerk einer Maschine der Turkish Airlines entdeckt: Details zur Identität sind noch unklar

Das Flugzeug verließ Amsterdam am Donnerstag und landete am Abend in der türkischen Metropole Istanbul. Wie die private Nachrichtenagentur berichtete, fanden Wartungsteams bei Routinekontrollen eine leblose Leiche im Airbus A330 Demirören, das zur gleichnamigen türkischen Gruppe gehört. Weitere Details gab es zunächst nicht.

Bei Wartungsarbeiten wurde in einem Flugzeug der türkischen Fluggesellschaft eine Leiche entdeckt. © picture Alliance/dpa | Roland Weihrauch

Tote in Flugzeugen: Bei Wartungsarbeiten werden Leichen gefunden

In den Fahrwerken von Flugzeugen werden immer wieder Leichen blinder Passagiere gefunden. Dies war auch im Januar der Fall, nachdem ein Flug der kolumbianischen Fluggesellschaft Avianca in Bogotá gelandet war. Die Toten befanden sich seit mehreren Tagen im Fahrwerk des Flugzeugs. Sie wiesen Verbrennungen und Anzeichen extremer Kälte auf.

Im Oktober letzten Jahres wurde am Frankfurter Flughafen eine tote Person im Fahrwerksschacht einer Lufthansa-Maschine entdeckt. Das Flugzeug kam aus der iranischen Hauptstadt Teheran. Die Frankfurter Polizei teilte damals mit, neben der Leiche habe sich eine Sauerstoffdose mit Maske befunden.

Sauerstoffmangel und Verbrennungen sind für den Tod blinder Passagiere im Fahrwerk von Flugzeugen verantwortlich

Blinde Passagiere, die sich im Fahrwerk von Flugzeugen verstecken, erfrieren häufig im Flugzeug. Auch der Sauerstoffmangel in großen Höhen ist gefährlich und ein Grund dafür, dass immer wieder Leichen gefunden werden. Sie werden oft erst bei Wartungsarbeiten entdeckt. Da die Regelmäßigkeit und die Abstände variieren, können Tote mehrere Tage unentdeckt bleiben. (dpa/hk)