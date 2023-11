Flüchtlingsüberstellungen in der EU scheitern oft an den Mitgliedsstaaten

Stand: 6. November 2023 8:06 Uhr

Flüchtlinge, die nach Deutschland einreisen, aber bereits in einem anderen EU-Land registriert sind, können nach dem Dublin-Verfahren dorthin überstellt werden. Doch das scheitert oft. Ein Grund sind die anderen Mitgliedstaaten.

Einem Medienbericht zufolge scheitert die Überstellung von Flüchtlingen in andere EU-Staaten nach dem sogenannten Dublin-Verfahren häufig an anderen Mitgliedstaaten. Wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage eines Linken-Abgeordneten hervorgeht, über die die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet, waren bis August 24.192 fristgerechte Überweisungen gescheitert.

Dementsprechend lag dies in den meisten Fällen (5.296) beim zuständigen Mitgliedsstaat. An zweiter Stelle liegen den Angaben zufolge die zuständigen Ausländerbehörden mit 5.060 Fällen. In 2.964 Fällen tauchten die Menschen unter. „Organisatorische Probleme“ verhinderten 2.307 Mal die Überstellung und 2.151 Mal wurde die Person „nicht gefunden“.

EU-Länder erlauben Flüchtlingen die Weiterreise ohne Registrierung

Nach dem Dublin-Verfahren ist für Asylanträge das Land zuständig, in dem ein Flüchtling erstmals europäischen Boden betritt. Um die jeweiligen Zuständigkeiten zu klären und zu verhindern, dass Migranten in mehreren EU-Staaten Asylanträge stellen, müssen die Staaten die Fingerabdrücke aller Menschen erfassen, die in ihrem Land einen Asylantrag stellen. Diese werden im sogenannten Eurodac-System erfasst.

Finden deutsche Behörden einen Treffer in der Eurodac-Datenbank, bedeutet dies, dass die Person bereits in einem anderen Land registriert war und dorthin überstellt werden kann. Allerdings gibt es seit Jahren Zweifel an diesem System, insbesondere weil die südlichen EU-Länder Flüchtlingen die Weiterreise ohne Registrierung erlauben.

Nicht alle Migranten müssen registriert werden

Allerdings dürfte die Zahl der Asylbewerber, die unregistriert über andere EU-Staaten nach Deutschland eingereist sind, deutlich geringer ausfallen als bisher angenommen. Demnach gab es im vergangenen Jahr in Deutschland 217.774 Erstanträge auf Asyl. Bei 49.834 (rund 23 Prozent) aller Anträge stellten die Behörden Treffer im Eurodac-System fest. Umgekehrt kam es in 77 Prozent der Fälle zu keinen Treffern.

Für viele dieser Personen sind jedoch keine Treffer im Eurodac-System zu erwarten. Darunter sind in Deutschland geborene Kinder, bei denen im vergangenen Jahr 24.791 Asylanträge gestellt wurden. Auch Personen mit einem Visum – wie es bei der Familienzusammenführung der Fall ist – werden nicht in Eurodac registriert. Im vergangenen Jahr waren davon 29.840 Anträge betroffen. Ebenfalls nicht im System erfasst sind die Personen, die im vergangenen Jahr ohne Visum eingereist sind (27.852) und die Fälle, in denen es sich bei den Antragstellern um Kinder handelte (72.384).