Flüchtlingspolitik: Landrat appelliert an die Bundesregierung

Stand: 28.01.2023 04:12 Uhr

Rund 700 Menschen haben am Donnerstag gegen den Bau von Flüchtlingsunterkünften im Landkreis Nordwestmecklenburg protestiert. Auch Landrat Schomann ist mit der Situation unzufrieden und sieht die Bundesregierung in der Verantwortung.

Nach den tumultartigen Protesten gegen den Bau von Flüchtlingsunterkünften im Landkreis Nordwestmecklenburg hat der dortige Landrat die Bundesregierung zum Handeln aufgefordert.

„Die Bundesregierung muss die Situation der Kommunen endlich anerkennen“, sagte Tino Schomann am Freitagabend in der ARD-Tagesthemen mit Blick auf die Situation in Flüchtlingsunterkünften.

„Die Bundesregierung muss die illegale Migration begrenzen und kontrollieren, die illegale Migration stoppen und endlich die Abschiebeoffensive starten, um Kapazitäten freizusetzen“, forderte der CDU-Politiker. „Wir geraten in eine Situation, die die Gesellschaft nicht mehr verstehen kann“, warnte Schomann. „Wir brauchen die Ressourcen und wir brauchen die Möglichkeiten dazu.“

„Mir war ganz mulmig“, sagte Tino Schomann, Landrat Nordwestmecklenburg, zu den Protesten vor dem Kreistag in Grevesmühlen Tagesthemen 21:45 Uhr, 27.1.2023

700 Demonstranten während der Bezirksratssitzung

Am Donnerstagabend demonstrierten rund 700 Menschen bei einer außerordentlichen Kreistagssitzung in Grevesmühlen gegen den geplanten Bau. Einige versuchten, sich Zugang zum nicht öffentlichen Teil der Sitzung zu verschaffen. 120 Polizisten schirmten die Sitzung ab.

Vier Strafverfahren wurden unter anderem wegen schweren Hausfriedensbruchs und Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz eingeleitet.

Eskalierter Protest gegen neues Flüchtlingsheim: Tumult in Grevesmühlen 27.01.2023 22:05 Uhr

„Eine Beziehung, die nicht passt“

Auf der Sitzung genehmigte der Bezirksrat den Bau der Containerunterkunft im Dorf Upahl. Landrat Schomann sieht den Bau der Flüchtlingsunterkunft als Notlösung. „Ich mache keinen Hehl daraus, dass sowohl der Kreistag als auch wir als Verwaltung nicht glücklich darüber sind, dass wir diese Entscheidung treffen mussten“, sagte er.

400 Menschen in einer Gemeinde unterzubringen, in der 1.600 Bürger lebten – „das ist ein Verhältnis, das nicht passt“, räumte Schomann ein tägliche Themen a. Der Bau wurde jedoch aufgrund der anhaltend hohen Anzahl an Zuteilungen notwendig. „Die Situation ist deshalb so brisant, weil wir keine Unterkunftskapazitäten haben und seit November bereits Sporthallen besetzen (…).“ Ihm wurde kein Land angeboten. „Ich höre nur: nein, nein, nein.“

Die Containerunterbringung soll im März fertiggestellt werden. Dann will der Kreis Asylbewerber aus Sporthallen in Wismar, die vorübergehend als Unterkunft genutzt wurden, dorthin umsiedeln. Schomann äußerte „großes Verständnis für die Sorgen und Ängste der Bewohner von Upahl“. Er versprach, alles zu tun, „um dies zu lindern und etwaige Probleme mit der vorübergehenden Unterbringung zu lösen“.

Kommunen „längst an der Leistungsgrenze“

Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, warnte kürzlich, viele Kommunen seien bei der Unterbringung von Flüchtlingen und Vertriebenen „längst am Limit“. In Deutschland haben im vergangenen Jahr so ​​viele Menschen Asyl beantragt wie seit 2016 nicht mehr.

217.774 Menschen stellten in Deutschland erstmals einen solchen Schutzantrag, fast 47 Prozent mehr als im Vorjahr. Zudem wurden 2022 rund eine Million Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland aufgenommen, die keinen Asylantrag stellen mussten.