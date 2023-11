Im Flüchtlingslager Jabaliya am Stadtrand von Gaza-Stadt zerstörten mindestens sechs Luftangriffe mehrere Wohnblöcke in einem Wohngebiet, teilte das von der Hamas geführte Innenministerium mit. Es wurde von einer großen Zahl von Opfern berichtet, Einzelheiten wurden jedoch zunächst nicht bekannt gegeben.

Aufnahmen der Szene von Al-Jazeera TV zeigten mindestens vier große Krater dort, wo einst Gebäude standen, inmitten einer großen Trümmerschneise, umgeben von teilweise eingestürzten Gebäuden. Dutzende Rettungskräfte und Umstehende durchwühlten die Trümmer und suchten unter den verfallenen Gebäuden nach Überlebenden. Eine Gruppe junger Männer zog zwei Kinder aus den oberen Stockwerken eines beschädigten Wohnblocks und wiegte sie beim Abstieg.

Mehr als die Hälfte der 2,3 Millionen Palästinenser des Territoriums sind aus ihren Häusern geflohen. Hunderttausende suchen zusammen mit Tausenden verwundeten Patienten in überfüllten UN-Schulen, die zu Notunterkünften umgebaut wurden, oder in Krankenhäusern Zuflucht. In den letzten Tagen kam es zu israelischen Angriffen in der Nähe mehrerer Krankenhäuser im Norden, was die Ärzte alarmierte.

Tausende Menschen brachen am Wochenende in die Hilfslager ein, um Lebensmittel zu holen, da die Versorgung mit Grundgütern aufgrund der israelischen Belagerung zur Neige ging.

In Gaza gibt es seit Wochen keine zentrale Stromversorgung, und Israel hat die Einfuhr von Treibstoff für den Betrieb von Notstromaggregaten für Krankenhäuser und Privathaushalte verboten.

Das UNRWA, auf dessen Grundversorgung Hunderttausende Menschen in Gaza auch in normalen Zeiten angewiesen sind, sagt, dass seit Beginn des Krieges 64 seiner Mitarbeiter getötet wurden, darunter ein Mann, der zusammen mit seiner Frau und acht Kindern bei einem Streik am späten Montag getötet wurde .

„Das ist die höchste Zahl an UN-Helfern, die jemals in einem Konflikt auf der Welt in so kurzer Zeit getötet wurden“, sagte Sprecherin Juliette Touma gegenüber The Associated Press. „UNRWA wird ohne diese Kollegen nie mehr dasselbe sein.“

Der Krieg drohte auch an anderen Fronten zu Kämpfen zu führen. Täglich kommt es entlang der Grenze zu einem Schusswechsel zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Gruppe, und Israel und die USA haben Ziele in Syrien angegriffen, die mit dem Iran in Verbindung stehen, der die Hamas, die Hisbollah und andere bewaffnete Gruppen in der Region unterstützt.

Das Militär sagte, es habe am Dienstag in der Nähe der südlichsten Stadt Eilat scheinbar eine Drohne abgeschossen und über dem Roten Meer eine Rakete abgefangen, von der keine der Raketen in den israelischen Luftraum eingedrungen sei.

Die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen veröffentlichten später eine Videoerklärung, in der sie behaupteten, ballistische Raketen und Drohnen auf Israel abgefeuert zu haben, und sagten, es sei die dritte derartige Operation. Sie drohten mit weiteren Angriffen, „bis die israelische Aggression endet“.

Anfang des Monats hat ein Zerstörer der US-Marine im Roten Meer drei Marschflugkörper und mehrere Drohnen abgefangen, die von den Houthis, die einen Großteil des nördlichen Jemen, einschließlich seiner Hauptstadt Sanaa, kontrollieren, auf Israel abgefeuert wurden. Auch innerhalb Ägyptens, nahe der israelischen Grenze, schlugen Projektile ein.

Im besetzten Westjordanland, wo auch die israelisch-palästinensische Gewalt zugenommen hat, zerstörte die Armee das Familienhaus von Saleh al-Arouri, einem hochrangigen Hamas-Funktionär, der vor über einem Jahrzehnt ins Exil geschickt wurde. Ali Kaseeb, Vorsitzender des Gemeinderats im Dorf Aroura, sagte, das Haus stehe seit 15 Jahren leer.

Mehr als 8.500 Palästinenser seien im Krieg getötet worden, hauptsächlich Frauen und Minderjährige, teilte das Gesundheitsministerium von Gaza am Montag mit, ohne eine Aufschlüsselung nach Zivilisten und Kämpfern zu nennen. Diese Zahl ist beispiellos in der jahrzehntelangen israelisch-palästinensischen Gewalt.

Verwandte nehmen am 30. Oktober 2023 an der Beerdigung von Albert Miles, 81, auf dem Friedhof Kibbuz Revivim, Israel, teil. Albert Miles wurde während des Hamas-Angriffs am 7. Oktober getötet. | Bernat Armangue/AP

Über 1.400 Menschen sind auf israelischer Seite gestorben, hauptsächlich Zivilisten, die beim ersten Angriff der Hamas getötet wurden, ebenfalls eine beispiellose Zahl. Palästinensische Militante haben weiterhin Raketen auf Israel abgefeuert.

Nördlich und östlich von Gaza-Stadt wurden größere Bodenoperationen gestartet. Jonathan Conricus, ein israelischer Militärsprecher, bezeichnete Gaza-Stadt als „Schwerpunkt der Hamas“, sagte jedoch, dass die Angriffe in anderen Teilen des Territoriums fortgesetzt würden.

Das Militär gab an, am vergangenen Tag rund 300 Ziele von Militanten angegriffen zu haben, darunter auch Gebäude in Tunneln, und dass die Truppen mehrere Gefechte mit Militanten geführt hätten, die mit Panzerabwehrraketen und Maschinengewehren bewaffnet waren. Vom Militär veröffentlichte Videoaufnahmen zeigten Soldaten und einen Panzer, die sich über eine unbefestigte Straße zwischen zwei Reihen zerstörter Gebäude bewegten, von denen einige drei bis vier Stockwerke hoch waren.

Die Hamas veröffentlichte am Sonntag ein eigenes Video, das angeblich eine Schlacht im Norden des Gazastreifens zeigt. Ein Kämpfer, der eine Kamera im GoPro-Stil trug, tauchte mit einem raketengetriebenen Granatwerfer aus einem Tunnel auf und rannte mit anderen Militanten inmitten des Gewehrfeuers über Sanddünen und Büsche.

Es war nicht möglich, Berichte beider Seiten unabhängig zu bestätigen.

Es wird erwartet, dass die Verluste auf beiden Seiten zunehmen, da sich die Schlacht auf dichte Wohnviertel ausdehnt.

Conricus sagte, etwa 800.000 Menschen hätten den Befehlen des israelischen Militärs Folge geleistet und seien aus dem nördlichen Teil des Streifens in den Süden geflohen. Im nördlichen Gazastreifen lebten vor dem Krieg schätzungsweise etwa 1,1 Millionen Menschen.

Das Fenster zur Flucht nach Süden könnte sich schließen, da die israelischen Streitkräfte diese Woche die wichtigste Nord-Süd-Autobahn des Gazastreifens erreicht haben. Am Montag kursierte ein Video, in dem zu sehen war, wie ein Panzer das Feuer auf ein Auto eröffnete, das sich einer Sandbank genähert hatte, aber gerade umdrehte. Das Gesundheitsministerium von Gaza sagte, drei Menschen seien getötet worden.

Zaki Abdel-Hay, ein Palästinenser, der nur wenige Gehminuten von der Straße südlich von Gaza-Stadt entfernt lebt, sagte, die Menschen hätten Angst, diese Straße zu benutzen. „Die Leute haben große Angst. „Die israelischen Panzer sind immer noch in der Nähe“, sagte er am Telefon und fügte hinzu, dass in der Nähe der Straße „ständig Artilleriefeuer“ zu hören sei.

Dawood Shehab, ein Sprecher des Islamischen Dschihad, einer kleineren militanten Gruppe, die mit der Hamas verbündet ist, sagte dem Fernsehsender Al Jazeera, dass seine Kämpfer gegen israelische Streitkräfte kämpften, die versuchten, die Hauptstraße und eine parallele Küstenstraße weiter westlich abzuschneiden.

In einer Pressekonferenz am späten Montag lehnte Netanyahu Forderungen nach einem Waffenstillstand ab, um die Freilassung von Gefangenen zu erleichtern oder den Krieg zu beenden, der seiner Meinung nach langwierig und schwierig sein werde. „Aufrufe nach einem Waffenstillstand sind Aufrufe an Israel, sich der Hamas zu ergeben“, sagte er auf einer Pressekonferenz. „Das wird nicht passieren.“

Das Militär teilte am Montag mit, dass Spezialeinheiten einen der schätzungsweise 240 Gefangenen gerettet hätten, die von palästinensischen Militanten während des groß angelegten Angriffs beschlagnahmt worden seien. Da stand Pvt. Der 19-jährigen Ori Megidish ging es „gut“ und sie war wieder mit ihrer Familie vereint.

Die Hamas hat vier Geiseln freigelassen und erklärt, sie werde die anderen im Gegenzug für Tausende von palästinensischen Gefangenen freilassen, die von Israel festgehalten werden, das Angebot lehnte jedoch ab.

Unterdessen verschärft sich die humanitäre Krise im Gazastreifen weiter.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation seien in den letzten zwei Tagen in Gaza zwei Krankenhäuser beschädigt und ein Krankenwagen zerstört worden. Es hieß, alle 13 im Norden tätigen Krankenhäuser hätten in den letzten Tagen israelische Evakuierungsbefehle erhalten. Mediziner lehnten solche Anordnungen mit der Begründung ab, dass dies ein Todesurteil für Patienten mit lebenserhaltenden Maßnahmen wäre.

Israel gibt an, dass es Hamas-Kämpfer und -Infrastruktur ins Visier nimmt und dass die Militanten unter Zivilisten agieren und diese dadurch in Gefahr bringen.

Israel hat in den letzten Tagen mehr als 150 mit Lebensmitteln und Medikamenten beladene Lastwagen aus Ägypten in den Gazastreifen einreisen lassen, aber Helfer sagen, dass dies nicht ausreicht, um den schnell wachsenden Bedarf zu decken.