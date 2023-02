»Flüchtlingsgipfel«: Du schaffst das (nd-aktuell.de)

Angesichts des Zuzugs von bis zu einer Million Ukrainern müssen Flüchtlinge in vielen Städten und Gemeinden – wie hier in Friedrichshafen am Bodensee – längst in Turnhallen und anderen Notunterkünften untergebracht werden. Wer nicht aus der Ukraine kommt, wird sehr schnell als „irregulärer“ oder „unerlaubter“ Einwanderer eingestuft.

Foto: Foto: dpa/Felix Kästle