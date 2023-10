Stand: 28. Oktober 2023 17:06 Uhr

Ein Fischerboot mit Migranten an Bord ist aus unbekannten Gründen vor Sizilien umgekippt. Mindestens fünf Menschen kamen ums Leben. Das Boot soll in Tunesien gestartet sein.

Vor der Küste Siziliens geriet ein Boot mit Migranten an Bord in Seenot und kenterte. Anschließend seien fünf Leichen an den Strand der Gemeinde Marinella di Selinunte im Westen der italienischen Mittelmeerinsel gespült worden, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf die Küstenwache. Küstenwache und Polizei suchen vor der Küste nach vermissten Personen.

Italienischen Medienberichten zufolge kenterte das alte und nicht mehr seetüchtige Fischerboot aus noch ungeklärter Ursache und riss die Menschen an Bord ins Wasser.

Offenbar in Tunesien gestartet

Das Boot sei bereits Mitte der Woche von Tunesien in Richtung Italien aufgebrochen, hieß es. Es ist unklar, wie viele Menschen sich ursprünglich auf dem Boot befanden und möglicherweise unverletzt an Land gingen. Es ist daher auch unklar, ob bei dem Unfall möglicherweise weitere Menschen ums Leben gekommen sind.

Das Mittelmeer ist einer der gefährlichsten Fluchtwege der Welt. Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) sind seit Jahresbeginn 2.446 Menschen während der Überfahrt gestorben oder verschwunden. Die Dunkelziffer dürfte daher deutlich höher liegen. Derzeit gibt es keine staatlich organisierte Rettungsmission.

58 Flüchtlinge erreichen Taranto

Unterdessen brachte die Hilfsorganisation „SOS Humanity“ 58 Flüchtlinge und Migranten in den Hafen von Taranto in Italien. Die italienischen Behörden hätten der „Humanity 1“ den Hafen von Taranto für die Ausschiffung der 58 geretteten Menschen an Bord zugewiesen, nachdem die Besatzung wegen eines Sturms den zuvor vorgesehenen Hafen Civitavecchia, rund 500 Kilometer entfernt, befragt hatte, hieß es. Für die „Humanity 1“ gibt es nun einen Crewwechsel in Syracuse und Vorbereitungen für die nächste Mission.