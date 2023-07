Die Welt des Boxens ist nicht mehr dieselbe, seit Floyd Mayweather gegen Conor McGregor kämpfte.

Im Jahr 2017 tat sich Mayweather mit dem zweigewichtigen UFC-Titelverteidiger zu einem Crossover-Kampf zusammen, der nach wie vor einer der meistgesehenen und finanziell erfolgreichsten aller Zeiten ist.

Mayweather und Mcgregor weckten mit einer Weltpressetour Interesse an ihrem Kampf

Es funktionierte. Sie verkauften 4,3 Millionen PPVs und verdienten neunstellige Zahltage

Letztendlich holte sich der Boxchampion mit fünf Gewichten einen Nachspielsieg in der zehnten Runde und verbesserte seine perfekte Bilanz auf 50:0, bevor er aufgab – aber beide Männer gingen als Sieger davon.

„Notorious“ verdiente für sein Boxdebüt 76 Millionen Pfund (100 Millionen US-Dollar), während Mayweather vermutlich 213 Millionen Pfund (280 Millionen US-Dollar) erhielt, nachdem er satte 4,3 Millionen Pay-per-Views verkauft hatte.

Sechs Jahre später wird der Boxsport von bizarren Kämpfen, Social-Media-Stars und Kämpfern überschwemmt, die einfach verzweifelt danach streben, den gemeinsamen Erfolg von Mayweather und McGregor zu wiederholen.

Tyson Fury wird auf ähnliche Weise versuchen, die öffentliche Aufmerksamkeit zu erregen, wenn er am 28. Oktober in Riad, Saudi-Arabien, gegen den ehemaligen UFC-Schwergewichts-Champion Francis Ngannou antritt.

Der WBC-Titelverteidiger entschied sich dafür, gegen den besten großen Mann der MMA anzutreten, anstatt auf ein historisches, unbestrittenes Duell mit Oleksandr Usyk zu warten, der drei der vier großen Boxgürtel im Schwergewicht hält.

Es wurde viel darüber geredet, wie viel Fury und Ngannou für ihren Crossover-Kampf verdienen werden, und auch wenn es nicht ganz Mayweather gegen McGregor ist, dürften beide Männer mit achtstelligen Gehaltssummen davonkommen.

„The Predator“ lehnte bekanntermaßen Anfang des Jahres ein Angebot von 6,1 Millionen Pfund (8 Millionen US-Dollar) pro Kampf ab, bei der UFC zu bleiben, soll nun aber so viel Geld verdienen, dass er Schwierigkeiten haben wird, es auf die Bank zu bringen, so sein Manager.

„Die Tasche ist so groß, dass er sie vielleicht auf dem Weg zur Bank fallen lässt, sagen wir es einfach“, sagte Marquel Martin dem MMA-Journalisten Ariel Helwani.

Seit 2020 hält Fury den WBC-Schwergewichtsgürtel

Ngannou ist ein ehemaliger UFC-Champion

„Ich weiß nicht, was die Hasser gerade sagen wollen, aber es wird ihnen wieder einmal das Gegenteil bewiesen werden, das ist lebensverändernd.“

„Das ist genau das, was wir geplant und visualisiert haben, daher sind wir zufrieden.“

Martin wurde gefragt, ob Ngannou mehr verdienen würde als in allen 14 seiner UFC-Kämpfe zusammen, und er antwortete: „Oh mein Gott, bei weitem, um ein Vielfaches.“

Fury bestand auch darauf, dass sein nächster Gegner gut bezahlt werde, weigerte sich jedoch, eine konkrete Zahl anzugeben, als er kürzlich in einem Interview nachgefragt wurde.

„Gypsy King" verdient jedes Mal, wenn er kämpft, zehn Millionen

Ngannou verdiente in seinem letzten UFC-Kampf nur 440.000 Pfund

„(Der Geldbeutel ist) private Information, aber sagen wir mal, es ist das 10, 20, 30, verdammt 50-fache des Betrags, den Ngannou in der UFC gemacht hat“, sagte er im Out of Interest-Podcast.

In Ngannous letztem Kampf mit der Organisation nahm er 440.000 Pfund mit nach Hause. Ein paar Monate später schlug Fury Dillian Whyte im Wembley-Stadion bewusstlos und kassierte 26,2 Millionen Pfund.

Es wurde jedoch noch viel weniger darüber verraten, wie viel der Engländer für seinen ersten Kampf im Nahen Osten verdienen wird.

Im Mai gab Simon Jordan von talkSPORT bekannt, dass er Gerüchte gehört hatte, dass Fury 90 Millionen Pfund für ein unbestrittenes Duell mit Usyk verdienen würde.

Usyk hält drei der vier großen Schwergewichtsgürtel und möchte gegen Fury kämpfen

„The Predator" wird 2024 mit PFL zum MMA zurückkehren

Dieser Kampf sollte den Höhepunkt eines Schwergewichts-Mega-Events in Saudi-Arabien bilden, bei dem auch Anthony Joshua gegen Deontay Wilder antreten würde.

Im Jahr 2021 berichtete ESPN, dass Fury und Joshua jeweils 57 Millionen Pfund (75 Millionen US-Dollar) verdienen würden, nachdem sie sich bereit erklärt hatten, im Land gegeneinander zu kämpfen. Dieser Kampf wurde jedoch durch Wilders Rückkampfklausel zunichte gemacht.

Nachdem Fury und Ngannou gemeinsam exorbitant viel Geld verdient haben, wird erwartet, dass sie zu professionellen Kämpfen in den von ihnen gewählten Sportarten zurückkehren.

„The Predator“ hat bereits einen Vertrag für den Beitritt zu PFL, einem UFC-Rivalen, unterzeichnet und seine Absicht bekundet, im Jahr 2024 um den MMA-Aufstieg zu kämpfen.

Es besteht immer noch die Hoffnung, dass Fury in einem historischen, unbestrittenen Vier-Gürtel-Duell gegen Usyk antreten wird.

Trotz früherer gescheiterter Verhandlungen ist der Kampf immer noch sehr gefragt und beide Männer könnten unverhältnismäßig viel Geld verdienen und gleichzeitig die Chance bekommen, sich als bestes Schwergewicht im Boxen zu etablieren.