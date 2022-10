Floyd Mayweather plant, den Boxruhestand für einen „echten Kampf“ gegen Conor McGregor oder Manny Pacquiao nach einem 30-Millionen-Dollar-Deji-Ausstellungskampf zu beenden

Floyd Mayweather plant eine sensationelle Rückkehr ins Profiboxen und könnte 2023 gegen Conor McGregor oder Manny Pacquiao antreten.

‚Money‘ zog sich 2017 aus dem Sport zurück, nachdem er den ehemaligen UFC-Champion mit zwei Gewichten, McGregor, innerhalb von zehn Runden besiegt hatte, um seinen perfekten Rekord auf 50: 0 zu verlängern.

Idris Erba/Mayweather Mayweather hat McGregor vor fünf Jahren gestoppt

Seitdem nimmt der 45-Jährige an lukrativen Schaukämpfen gegen Internetprominenz, MMA-Kämpfer und einen seiner ehemaligen Sparringspartner teil.

Mayweather wird am 13. November in den Ring zurückkehren, um gegen YouTuber Deji anzutreten, der kürzlich bei seinem professionellen Boxdebüt nach drei Niederlagen in Folge einen Sieg errungen hat.

Wenn die Boxlegende nächsten Monat in der Coca-Cola Arena in Dubai kämpft, wird er laut Veranstalter zwischen 25 und 30 Millionen Dollar erhalten.

Er könnte jedoch bald viel mehr verdienen, sagt Uday Singh, CEO von Global Titans, der kürzlich enthüllte, dass Pläne für Mayweather bestehen, seinen Rücktritt vom Profiboxen zu beenden.

„Wir haben Pläne für einen echten Kampf, der kein Schaukampf ist, mit Floyd und jemand anderem im nächsten Jahr“, sagte er gegenüber Insider.

„Wir sehen uns Las Vegas als Austragungsort an, und zwar irgendwo im nächsten Jahr nach Oktober. Wir haben bereits gesprochen und werden die Namen etwas später bekannt geben.

@deji – twittern Mayweather vs Deji ist offiziell für den 13. November

Getty Kämpfe gegen McGregor und Pacquiao stehen für 2023 an

„Das sind sehr große Namen, da wir Interesse von ein paar Leuten wie Conor hatten [McGregor] und Manny Pacquiao.“

Mayweather behauptete kürzlich, dass Gespräche über einen zweiten Kampf mit McGregor im Gange seien, aber der ehemalige UFC-Champion im Feder- und Leichtgewicht bestand darauf, dass er derzeit „nicht an einem Rückkampf interessiert“ sei.

„Notorious“ erholt sich derzeit von seinem Schien- und Wadenbeinbruch, den er sich im Juli 2021 bei UFC 264 zugezogen hatte, und wird voraussichtlich 2023 zu MMA zurückkehren.

Im Jahr 2015 trafen Mayweather Jr. und Pacquiao schließlich aufeinander, nachdem jahrelange Fans den Kampf gefordert hatten, der letztendlich die Erwartungen nicht erfüllte, da er nie wirklich Feuer fing, wobei „TBE“ zu einem einstimmigen Entscheidungssieg fuhr.

Pacquiao hat kürzlich die Rede von einem möglichen Rückkampf beendet, aber nicht, weil er nicht wie McGregor interessiert ist. Die philippinische Boxlegende denkt nur, dass Mayweather „Todesangst“ vor ihm hat und keinen zweiten Kampf unterhalten würde.