Vóór al het geld en de roem was Floyd Mayweather gewoon een andere boksprospect die overweldigd raakte toen hij zijn droom realiseerde om wereldkampioen te worden.

De indrukwekkende Amerikaan verdiende in 1998 op slechts 21-jarige leeftijd een wereldtitel na 17 opeenvolgende overwinningen en 13 knock-outs in minder dan twee jaar als professionele bokser.

Genaro Hernandez was een tweevoudig wereldkampioen die slechts één nederlaag had geleden in 40 gevechten en dat was tegen Oscar De La Hoya die hem in 1995 stopte voor de WBO lichtgewicht titel.

Drie jaar later was hij in gewicht gedaald en was hij in het bezit van de WBC-titel supervedergewicht toen Mayweather op zoek ging naar de eerste van zijn 15 wereldkampioenschappen.

Veel mensen dachten dat de jongere meer afbijt dan hij kon kauwen tegen een gevestigde kampioen, maar hij mishandelde Hernandez en zorgde ervoor dat hij aan het einde van de achtste ronde in de hoek stopte.

Mayweather barstte aanvankelijk los in een feest door op de touwen te klimmen voordat het moment de beste van hem kreeg en hij zakte op zijn knieën en begon tranen van vreugde te huilen.

Hernandez vocht nooit meer na zijn nederlaag tegen Mayweather en stierf in 2011 na kanker te hebben bestreden met de hulp van bokspromotor van de Hall of Fame, Bob Arum, die zijn ziekenhuisrekeningen betaalde.

Mayweather betaalde stilletjes de kosten van de begrafenis van Hernandez voordat hij negen jaar later uitlegde waarom tijdens een gesprek met rapper Fat Joe dat enig licht wierp op zijn emotionele reactie op zijn overwinning in 1998.

Hij zei: “Toen ik 16 was, had ik een poster aan mijn muur, want weet je nog, toen we jong waren, hadden we posters aan onze muur. Jonge kinderen doen dat niet meer.

“Ik had een poster, recht boven mijn hoofd, Genaro ‘Chicanito’ Hernandez. En ik zag hem altijd op tv vechten en ik zei dat niemand die man zal verslaan. ik was 16.

“Vijf jaar later stond ik tegenover die man, vechtend voor het kampioenschap.

‘En toen stierf hij, uiteindelijk zorgde ik voor zijn begrafenis en communiceerde ik nog steeds met zijn familie omdat hij de eerste was die me mijn kans gaf.

“Ik stond op nummer 8 en hij was een wereldkampioen, en hij hoefde me geen kans te geven. Maar tegen mij vechten was op dat moment zijn grote geldgevecht, dus we hebben het voor elkaar gekregen.

Mayweather won vervolgens wereldtitels in vijf gewichten tijdens zijn perfecte carrière van 50 gevechten, waaronder spraakmakende overwinningen op Manny Pacquiao, Oscar De La Hoya, Saul ‘Canelo’ Alvarez, Ricky Hatton en Conor McGregor.

De 45-jarige beëindigde zijn professionele bokscarrière in 2017, maar hij blijft miljoenen verdienen door te vechten tegen nieuwelingen zoals YouTuber’s Logan Paul en Deji.

Aanstaande zaterdag neemt hij het op tegen Geordie Shore-ster Aaron Chalmers, die onlangs werkte aan een overwinning in zijn professionele boksdebuut na een carrière van zeven gevechten in MMA.

Het zal de zesde keer zijn dat Mayweather sinds zijn pensionering heeft gevochten en het zal vrijwel zeker niet de laatste zijn, aangezien voormalig UFC-kampioen Jose Aldo al in de rij staat voor een gevecht met de bokslegende later dit jaar.