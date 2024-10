Status: 07.10.2024 08:47 Uhr

Na de volgende Tropensturm rolt „Helene“ met „Milton“ de volgende Hurrikan naar het zuidoosten van de VS. Evakuierungen biedt skiën aan in Florida. Dort drhen Sturmfluten von bis zu sechs Metern.

De Amerikaans-Federale Staat Florida moet in de toekomst een paar dagen doorbrengen – een dag doorbrengen met ‚Helene‘ in het zuiden van de VS voor zorg en verdere hulp. Op de weg in de richting van Florida is de tropensturm „Milton“ over de golf van Mexico in zwitserse Hurrikan-Stärke geschwollen, met het nationale orkaancentrum in zijn geheel.

De energiebron voor levende fluiten en harde wind. „Milton“ is dezelfde als de eerste van de funcategorieën met een doorlopende windervaring tot 128 kilometer met studie-ervaring. Der Sturm wint een nieuwe start en vermutlich noch in de Laufe des Heutigen Tages is hooggestuft, dus het Hurrikanzentrum.

Genauer Weg is niet duidelijk

„Milton“ zal deel uitmaken van de Westkust van Florida. De eerste evacuatie werd voorbereid op de volgende noodsituatie, etwa in Bezirken nahe der Stadt Tampa. Gouverneur van Florida, Ron DeSantis, heeft de leiding over 51 van de 67 federale regeringen. De Wirbelsturm zou „groter, groter kronkelend“ kunnen zijn en kan een sturmfluit van zijn meter met sich brengen hebben, waarschuw DeSantis.

Het hoofd van het Amerikaanse Catastrofale Beschermingsmanagement Fema, Deanne Criswell, zei dat de afzender ABC, dat de Bundesbehörden werden voorzien van het systeem „absolut vorbereitet“. U kunt meer te weten komen over de regionale behoeften van deze locaties. De Amerikaanse president Joe Biden erkent dat hij “levensreddende middelen” heeft voorbereid.

Verwüstungen door „Helene“

Op het moment dat ik de heerschappij noch de Aufräumarbeiten nach Tropensturm „Helene“ zie, zegt de burgermeester van Tampa, Jane Castor, van CNN. Als je nieuwsgierig bent, kun je nu de regen en de nieuwe stormen zien – „je kunt je op je gemak voelen met de stormflut en de schade“.

„Helene“ was op 26 september in Florida in het land en in de regio als natuurlijk persoon. Gedurende deze tijd kwamen maar liefst 225 mensen wonen in de federale staten North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida, Tennessee en Virginia. Zahlreiche Gebäude wurden beschadigd of volledig vernield, beschadigd tijdens het stroombeheer.

Wahlkampf en nepnieuws

Eén maand voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen bracht de aandacht voor de politieke Sturmfolgen in Brisanz. De republikanische presidentskandidaat Donald Trump heeft een valse verklaring afgelegd. De regering van president Biden was er voor een goed leven, want de Sturmopfer dacht dat Katastrofenhilfen een Einwanderer umgeleitet zu haben was.

Criswell van de Katastrofenbeschermingsbehörde kan deze „wirklich gefährlich“ gebruiken. Als u dit kunt doen, zult u begrijpen wat u doet en zult u blij zijn met deze informatie. „Er is een schande, dat is de politiek die mensen raakt“, zei de Fema-Chefin.