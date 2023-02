Florida sieht vor 2024 weitere Änderungen der Wahlgesetze vor

„Das Ministerium empfiehlt, auf den kürzlich verabschiedeten Wahlintegritätsmaßnahmen aufzubauen, um die Sicherheit des Briefwahlverfahrens zu erhöhen“, heißt es in dem Bericht.

Einige der Empfehlungen könnten einen weiteren parteiischen Feuersturm von Demokraten auslösen, die misstrauisch gegenüber Vorschlägen sind, die auf Briefwahl abzielen.

Die Republikaner in Florida hatten viele Jahre lang die Briefwahl im Bundesstaat dominiert, aber das hat sich in den letzten Zyklen verschoben, insbesondere während der Covid-19-Pandemie. Bei den Wahlen 2022 stimmten etwa 2,7 Millionen Floridianer per Briefwahl ab, wobei 43 Prozent der Stimmen von Demokraten abgegeben wurden, verglichen mit 36 ​​Prozent von Republikanern.

Brad Ashwell, Florida-Direktor von All Voting Is Local, einer Interessenvertretung für Wahlen, bezeichnete die von der Abteilung skizzierten Vorschläge als weitgehend „unnötig“ – obwohl er eine Empfehlung für Gesetzgeber lobte, die Schaffung einer einheitlichen Abstimmung per Briefwahl zu genehmigen Anfrageformular.

„Die Wähler werden bereits durch die letzten Änderungen, die sie vorgenommen haben, geschädigt“, sagte Ashwell und wies auf die jüngsten Änderungen hin, wie z.

Er fügte hinzu, dass es auch „dumm“ wäre, zusätzliche Überarbeitungen der Briefwahl vor den Wahlen 2024 anzuordnen, wenn die Wahlbeteiligung viel höher sein könnte als während der Zwischenwahlen. Er schlug auch vor, dass das Verbot von telefonischen Wahlanträgen ein Hindernis für ältere Wähler und Menschen mit Behinderungen sein könnte.

Seit der Wahl 2020 – bei der die Briefwahl wiederholt vom ehemaligen Präsidenten Donald Trump kritisiert wurde – haben die GOP-Gesetzgeber im Sunshine State mehrere Änderungen an der Briefwahl durchgesetzt, viele davon auf Drängen von Gouverneur Ron DeSantis. Demokraten und Stimmrechtsgruppen kritisierten ein Gesetz von 2021, das die Anzahl der Briefwahlzettel, die jemand für ältere oder kranke Wähler sammeln kann, auf zwei Stimmzettel beschränkt.

DeSantis und die Republikaner von Florida haben sich geweigert, Vorschlägen zur Abschaffung der Briefwahl ohne Entschuldigung oder zur Abstimmung per Brief ohne Angabe von Gründen zuzustimmen. Aber sie haben wichtige Änderungen vorgenommen, wie das Verbot der Sammlung von mehr als zwei Briefwahlzetteln von Nicht-Familienmitgliedern, eine Praxis, die von DeSantis als „Stimmzettelernte“ verspottet wird. Der Gesetzgeber legte auch Beschränkungen für Dropboxen fest, in denen Menschen ihre Stimmzettel abgeben, und forderte die Wähler auf, ihre Stimmzettelanträge nach jeder allgemeinen Wahl zu erneuern. Teile dieses Gesetzes werden noch vor Bundesgerichten angefochten.

Letztes Jahr erwog der Gesetzgeber, von den Wählern zu verlangen, dass sie persönliche Informationen hinzufügen – wie eine Führerscheinnummer oder die letzten vier Ziffern ihrer Sozialversicherungsnummer, was sie an die Vorgesetzten zurücksenden, ein Schritt, der wahrscheinlich von den Wählern verlangt hätte, einen zusätzlichen Umschlag zu verwenden. Derzeit vergleichen die Aufsichtsbehörden die Unterschriften auf dem Wahlumschlag mit den Akten des Wählers.

Ein republikanischer Wahlleiter nannte den ursprünglichen Vorschlag der GOP-Gesetzgeber ein „Rezept für eine Katastrophe“. Die Gesetzgeber zogen sich von der Änderung zurück und wiesen stattdessen das Außenministerium an, Empfehlungen zur Erhöhung der ID-Anforderungen auszusprechen.

Im Januar mischten sich Wahlaufseher im ganzen Bundesstaat offiziell mit ihrem eigenen Bericht ein, der vor weitreichenden Änderungen warnte.

Eine Arbeitsgruppe demokratischer und republikanischer Aufsichtsbehörden legte dem Außenministerium einen Bericht vor, in dem es hieß, die Verpflichtung der Wähler, ihre persönlichen Daten auf den Stimmzetteln anzugeben, wäre eine „seismische“ Änderung, die die Kosten erhöhen, die Wähler verwirren und möglicherweise auch zu Identitätsdiebstahl führen würde Verzögerungen bei der Auszählung der Stimmzettel.

Der Abschlussbericht der Abteilung enthielt keine Empfehlungen, dass die Wähler Identifizierungsinformationen auf ihren Stimmzettelumschlägen anbringen müssen, und entschied sich stattdessen dafür, sich auf das „Stimmzettel-Anforderungsverfahren“ zu konzentrieren.

Mark Earley, Wahlleiter für Leon County und Vorsitzender der landesweiten Vereinigung der Aufsichtsbehörden, sagte gegenüber Beamten des Außenministeriums, dass die örtlichen Aufsichtsbehörden den „Glauben“ angesichts ihrer Bedenken hinsichtlich möglicher Identifizierungsänderungen zu schätzen wüssten. Earley fügte jedoch hinzu, dass einige der Empfehlungen „Herausforderungen darstellen“ könnten.

In einem kurzen Interview am Donnerstag sagte Earley, dass die Abschaffung der Möglichkeit, Stimmzettel per Telefon anzufordern, „viele Wähler behindern wird“, obwohl er sagte, er verstehe den Wunsch, eine Papierspur für Anträge zu erstellen.