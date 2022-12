Florida GOP-Spender, DeSantis-Verbündeter unter „aktiver Untersuchung“ Wochen vor dem Tod, sagen die Behörden

Stermon war Präsident des Verteidigungsunternehmens Total Military Management in der Region Jacksonville. Seit 2017 hatte er 140.000 US-Dollar an staatlichen politischen Spenden geleistet, von denen 50.000 US-Dollar an ein mit DeSantis verbündetes politisches Komitee gingen.

Stermons plötzlicher Tod sandte Schockwellen durch die politische Welt Floridas, insbesondere in republikanische Kreise, wo Stermon als republikanischer Spender und enger Verbündeter von DeSantis bekannt war. Während er im Kongress diente, lebte DeSantis in einer Eigentumswohnung in Flagler County, die Stermon mitbesaß, als ihn die Neuverteilung seines Sitzes aus seinem Sitz zog, DeSantis ihn zu einem Mitglied seines Übergangsteams machte und DeSantis ihn in den Gouverneursrat der staatlichen Universität berief System im Jahr 2019.

„Der Gouverneur und die First Lady waren schockiert und traurig, als sie von Kents Tod hörten, und ihre Gebete (und die Gebete unseres gesamten Büros) sind in dieser schwierigen Zeit bei seiner Familie“, sagte das Büro des Gouverneurs am Freitag. Ein Sprecher des Gouverneurs sagte, „wir haben keine Kenntnis“ von den Ermittlungen.

„Wir sind zutiefst traurig über den Tod von Gouverneur Kent Stermon“, sagten Beamte des Board of Governors in einer Erklärung. „In den letzten drei Jahren hat Kent in diesem Vorstand mit Auszeichnung gedient. Er war ein Verfechter der Hochschulbildung und des Studienerfolgs in Florida und ein langjähriger Unterstützer der University of North Florida in vielerlei Hinsicht im Laufe der Jahre. Der Board of Governors spricht Kents Familie in dieser schwierigen Zeit sein tief empfundenes Beileid aus.“