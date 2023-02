In haar opmerkingen na haar overwinning beloofde Fried de partij te verenigen en te werken om het Witte Huis te ontzeggen aan de gouverneur van Florida, Ron DeSantis, die naar verwachting president zal worden.

“Je kunt maar beter geloven dat we het elke verdomde dag naar Ron DeSantis gaan brengen”, zei Fried tegen een overvolle kamer van Democraten die zich hadden verzameld in een hotel net ten noorden van Orlando. Fried beloofde ook Sen. Rick Schot (R-Fla.), die in 2024 herverkiesbaar is, volgend jaar “thuis in Napels”.

Een paar maanden geleden vertelde Fried aan verslaggevers en collega-democraten dat ze niet geïnteresseerd was om partijvoorzitter te worden. Maar nu heeft ze de leiding over een ondergekapitaliseerde en diep gedemoraliseerde partij die afgelopen november door de Republikeinen werd neergeslagen. DeSantis versloeg de Democratische kandidaat Charlie Crist met bijna 20 punten, de Republikeinen kregen een supermeerderheid in de wetgevende macht en de GOP pakte nog vier congreszetels, wat hen hielp het Amerikaanse Huis te heroveren.

Een van de meest voor de hand liggende tekenen van Republikeinse dominantie is dat Florida omsloeg van een staat waar de Democraten een voordeel hadden bij het registreren van kiezers naar een staat waar de GOP nu 417.000 meer actieve geregistreerde kiezers heeft.

Bij de verkiezingen van 2022 verlieten de nationale democraten de staat grotendeels en stopten ze geen significante bedragen in een van de landelijke of congresraces.

Sommige Florida Democraten, zoals Rep. Debbie Wasserman Schultz, hebben erop aangedrongen dat de Democraten Florida niet zullen verlaten in 2024, wanneer president Joe Biden naar verwachting op de stemming zal zijn. Biden verloor de staat met 3 procent van voormalig president Donald Trump.

Fried, die erkende dat de Democraten een “gruwelijke verkiezing in november” hadden, beloofde “lage dollardonaties” op te voeren, terwijl ze zei dat ze met democratische donoren en nationale groeperingen heeft gesproken over hernieuwde betrekkingen met de staat. Ze besprak ook het verstrekken van geld aan lokale democratische groepen en organisaties en deelname aan meer stemrondes.

“Als we succes tonen, als we laten zien dat we een plan voor succes hebben, zullen de donoren er zijn”, zei Fried.

Fried voerde ook aan dat nationale groeperingen meer betrokken zullen raken bij de staat omdat het “ground zero” is van de “radicalisering van de Republikeinse Partij”. Tijdens haar opmerkingen voor de leden van het Democratisch Uitvoerend Comité vóór de stemming zei Fried ook dat ze had gevochten tegen een “ijverige fascistische dictator”, hoewel ze DeSantis destijds niet bij naam noemde.

Republikeinen waren opgetogen over de selectie van Fried en wezen erop hoe ze afgelopen augustus degelijk werd verslagen door Crist in de Democratische voorverkiezingen.

Christian Ziegler, die vorige week tot voorzitter van de Republikeinse Partij van Florida werd gekozen, zei dat voordat Fried zelfs maar alle tekortkomingen van de Democratische Partij kan aanpakken, “ze zal moeten beginnen met het overtuigen van de 65 procent van de Democraten die haar slechts enkele maanden geleden hebben afgewezen.”

“Fried trok aan het kortste eind”, zei Zielger via sms. “Het verlies door de Democraten zal doorgaan en Florida zal er beter van worden.”

Een aanzienlijk aantal democraten verzette zich tegen Fried nadat ze minder dan twee weken geleden in de race voor het voorzitterschap was gesprongen.

Sommige van degenen die aarzelden om Fried te steunen, zeiden dat haar besluit om zich kandidaat te stellen voor partijvoorzitter haar op korte termijn aan de zijlijn zou zetten en haar uit de running zou halen om iemand als Scott uit te dagen. Samantha Hope Herring, een lid van het Democratisch Nationaal Comité uit Noord-Florida, zei dat iedereen die voorzitter wordt, “vervuild” raakt.

Steve Schale, een politiek strateeg die de campagne van Barack Obama in Florida in 2008 leidde, zei dat “de realiteit is dat je, om dit werk goed te doen, beslissingen moet nemen om mensen die jou voor deze baan hebben gekozen, boos te maken.”

“Je kunt er niet op ingaan met een mentaliteit die je zult uitvoeren”, zei Schale, die zei dat de belangrijkste richtlijn van de nieuwe partijvoorzitter zou moeten zijn om geld in te zamelen en kiezers te registreren.

Thomas Kennedy, een lid van het Democratic National Committee uit Florida, die Taddeo steunde als voorzitter, voegde eraan toe dat “het een bokszakbaan is.”

“We hebben een stoel nodig die niet geïnteresseerd is om in 2024 of 2026 weer te rennen en geïnteresseerd is in de baan”, zei Kennedy. “Je ontslaat Rick Scott en je bent een verdomde held.”

Desgevraagd zei Fried dat ze geen enkele belofte had gedaan aan leden van het democratisch uitvoerend comité dat ze in de komende twee cycli zou afzien van toekomstige politieke campagnes.

Maar ze voegde eraan toe dat ze van plan was voorzitter te worden voor “in de nabije toekomst” en dat “het niet uitmaakt wie zich in de toekomst kandidaat wil stellen voor een staatskantoor, we moeten ervoor zorgen dat de structuur er is.”