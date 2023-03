Florian Wirtz is nog steeds op zoek naar zijn oude zelfvertrouwen. De vreemde bal ontsnapt aan zijn controle, de occasionele pass vindt geen teamgenoot. Tegen Hertha BSC op speeldag 23 vocht de spelmaker van Leverkusen zich door de roest heen, maar zijn teamgenoten toonden geen tekenen van frustratie. Ze zijn gewoon blij dat Wirtz weer op dit niveau speelt nadat hij vorig jaar een pijnlijke ACL-blessure in zijn knie had opgelopen.

De spectaculaire assist van Wirtz voor Moussa Diaby om Leverkusen’s derde te scoren in een 4-1 overwinning was het bewijs van de uitzonderlijke capaciteiten van de 19-jarige. Wirtz ontving de pass van Diaby en terwijl hij zich naar het doel draaide, ontketende hij een prachtige pass om de verdediging te splitsen en zijn Franse teamgenoot op te zetten.

Het was dit moment van schittering dat het voor zijn teamgenoten gemakkelijker maakte om af en toe een slechte aanraking te vergeven. In acht optredens dit seizoen gaf Wirtz vier assists. In totaal 68 Bundesliga-wedstrijden heeft de Duitse tiener 13 goals en 20 assists gemaakt – dat is nog nooit iemand gelukt in de Bundesliga.

In Leverkusen tot 2024

“We zijn een beter team met Florian, en dankzij hem ben ik een betere coach. Maar we kunnen niet hopen dat hij het allemaal alleen zal doen. Dat is niet goed voor hem of voor ons”, zei Leverkusen-hoofdcoach Xabi Alonso. onlangs.

Het contract van Wirtz bij Leverkusen loopt tot 2027, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat de jongeling tot die tijd bij de club blijft. De familie Wirtz lijkt echter niet gemakkelijk te worden beïnvloed door lucratievere aanbiedingen van andere teams. De Europese topclubs staan ​​al geruime tijd in de rij en als Leverkusen zich dit seizoen niet kwalificeert voor Europees voetbal, zullen de aanbiedingen waarschijnlijk toenemen.

Wirtz’s vader Hans-Joachim, die ook de zaakwaarnemer van zijn zoon is, gaf Leverkusen en hun fans echter hoop.

“Florian heeft een langlopend contract met Bayer. We zijn geïnteresseerd om er zoveel mogelijk van na te komen”, zei Hans-Joachim onlangs. “Natuurlijk wil elke jonge speler bij de besten spelen, maar tot aan het EK in 2024 is Florian best geplaatst bij Leverkusen.”

Flick kijkt naar Wirtz

Er is een reden waarom de Duitse bondscoach Hansi Flick teleurgesteld was toen hij voorafgaand aan het WK 2022 het nieuws kreeg dat Wirtz wegens een blessure zou moeten missen. In de toekomstplannen van Flick voor Duitsland speelt de tiener een grote rol. Flick hoopt dat Wirtz op het EK thuis in 2024 weer op volle sterkte zal zijn en Duitsland een beslissende kwaliteitsimpuls zal geven.

Na 82 minuten tegen Hertha zat de dienst van Wirtz erop. Een handdruk van hoofdcoach Alonso en een groot applaus van het thuispubliek van Leverkusen was een erkenning van zijn prestatie en aanwezigheid. Die in Leverkusen weten immers hoe bijzonder deze 19-jarige is.

Dit artikel is oorspronkelijk in het Duits geschreven.