BOSTON – Laut einer neuen Studie können flexible Arbeitszeiten das Risiko einer Herzerkrankung im Vergleich zur traditionellen 9-5-Routine um bis zu 10 Jahre senken. Forscher fanden heraus, dass die Änderung der Bürozeiten es einigen Arbeitnehmern ermöglichte, ihr kardiovaskuläres Risiko auf ein Niveau zu senken, das typischerweise bei Menschen auftritt, die fünf bis zehn Jahre jünger sind als sie.

Laut dem von einem Team der Harvard TH Chan School of Public Health und der Penn State University durchgeführten Experiment profitierten Mitarbeiter über 45 Jahre und Personen mit einem höheren Risiko für Herzerkrankungen am stärksten von dieser Verschiebung ihrer Arbeitspläne. Auch andere Mitarbeiter hatten ein geringeres Risiko für Herzerkrankungen.

An der Studie nahmen Teilnehmer eines IT-Unternehmens teil, das High-Tech-Arbeitskräfte beschäftigt, sowie eines Pflegeunternehmens, das Pflegekräfte mit niedrigem Lohn beschäftigt. Vorgesetzte erhielten Schulungen, um sowohl das Privatleben als auch die Arbeitsleistung ihrer Mitarbeiter zu unterstützen. Die Mitarbeiter nahmen an Schulungen mit ihren Vorgesetzten teil und konzentrierten sich dabei darauf, die Kontrolle der Mitarbeiter über ihre Zeitpläne und Aufgaben zu verbessern.

„Die Studie zeigt, dass Arbeitsbedingungen wichtige soziale Determinanten der Gesundheit sind“, sagt Co-Hauptautorin Lisa Berkman, Thomas D. Cabot-Professorin für öffentliche Ordnung und Epidemiologie an der Harvard Chan School, in einer Medienmitteilung.

„Als stressige Arbeitsbedingungen und Konflikte zwischen Beruf und Familie gemildert wurden, konnten wir bei gefährdeteren Mitarbeitern eine Verringerung des Risikos von Herz-Kreislauf-Erkrankungen feststellen, ohne dass sich dies negativ auf ihre Produktivität auswirkte. Diese Ergebnisse könnten besonders folgenreich für Arbeitnehmer mit niedrigem und mittlerem Lohn sein, die traditionell weniger Kontrolle über ihre Zeitpläne und Arbeitsanforderungen haben und größeren gesundheitlichen Ungleichheiten ausgesetzt sind.“

Die Studie, veröffentlicht in der Amerikanisches Journal für öffentliche Gesundheitist einer der ersten, der den Zusammenhang zwischen dem Berufsleben eines Patienten und Herzerkrankungen untersucht. An der Studie nahmen 555 hoch- und mittelverdienende technische Fachkräfte des IT-Unternehmens teil. Weitere 973 überwiegend weibliche, niedrig entlohnte Pflegekräfte des Pflegeunternehmens schlossen sich dem Experiment an.

Zur Teilnahme wurden zufällige Einheiten der beiden Unternehmen ausgewählt, während der Rest als Kontrollgruppe weitermachte und wie gewohnt weitermachte.

Insgesamt haben die Forscher den Gesundheitszustand der 1.528 Teilnehmer zu Beginn der Studie und erneut 12 Monate später gemessen und dabei den systolischen Blutdruck, den BMI, das glykierte Hämoglobin, den Raucherstatus und den Cholesterinspiegel erfasst. Sie berechneten den kardiometabolischen Risiko-Score (CRS) jedes Einzelnen, wobei ein höherer Score auf ein höheres Krankheitsrisiko hinweist.

Die Forscher stellten fest, dass die Eingriffe am Arbeitsplatz keine „signifikanten“ Gesamtauswirkungen auf das CRS der Teilnehmer hatten. Bei Personen mit einem höheren Ausgangsrisiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen war jedoch ein deutlicher Rückgang des CRS zu verzeichnen.

Bei den Teilnehmern, bei denen es zu einer Verringerung kam, kam es zu einem Rückgang ihres CRS, was einer gesundheitlichen Verjüngung um 5,5 bis 10,3 Jahre entspricht. Mitarbeiter über 45 Jahre mit einem höheren CRS verzeichneten die deutlichsten Verbesserungen.

„Die Intervention sollte die Kultur am Arbeitsplatz im Laufe der Zeit verändern, mit der Absicht, Konflikte zwischen Arbeits- und Privatleben der Mitarbeiter zu reduzieren und letztendlich ihre Gesundheit zu verbessern“, schlussfolgert Co-Hauptautor Orfeu Buxton, Professor für Bioverhaltensgesundheit und Direktor des Kollaboration für Schlaf, Gesundheit und Gesellschaft an der Penn State.

„Jetzt wissen wir, dass solche Änderungen die Gesundheit der Mitarbeiter verbessern können und breiter umgesetzt werden sollten.“

Pol Allingham, Autor des South West News Service, hat zu diesem Bericht beigetragen.