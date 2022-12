Fleur De Lys Chase: Lingfield Winter Million auf den Karten für Grand National Hero Noble Yeats | Rennnachrichten

Besitzer Robert Waley-Cohen sagt, der Grand-National-Held Noble Yeats könnte als nächstes bei Lingfields Winter Million-Meeting vor einem Crack beim Cheltenham Gold Cup antreten.

Der Siebenjährige, Gewinner des Grand National der letzten Saison, kehrte erfolgreich nach Aintree zurück, als er tapfer weitermachte, um am Samstag die Many Clouds Chase zu gewinnen.

Sean Bowens Reittier kam an Dashel Drasher vorbei, als er sich dem letzten Zaun näherte, und verzeichnete im 3-Meilen-1-Furlong-Wettbewerb der zweiten Klasse einen dreieinhalb-langen Erfolg, als er erfolgreich einen gelisteten Sieg bei fortsetzte Wexford.

Bild:

Noble Yeats auf dem Weg zum Sieg bei der Many Clouds Chase in Aintree





„Es war absolut fantastisch“, sagte Waley-Cohen über den vierten Jagdsieg des Wallachs in seiner Karriere.

„Als ich über den vorletzten kam, dachte ich, er würde in Ordnung sein, aber ein nicht sehr aufregender dritter. Wenn Sie ihn herausziehen, hebt er so ab.“

Noble Yeats entwickelt sich zu einem der vielseitigsten Verfolger im Training, nachdem er über ausgedehnte zweieinhalb bis viereinhalb Meilen gewonnen hat und ihm alle Böden gleich erscheinen.

„Er hat jetzt auf schwerem Boden gewonnen, von gut bis weich, und man muss bedenken, dass es erst etwas mehr als 12 Monate her ist, seit er seinen ersten Hindernislauf gewonnen hat“, fügte der Besitzer hinzu.

„Er hat sich im Laufe des Sommers enorm verbessert, denke ich. Er hat viel an Selbstvertrauen gewonnen, als er Rennen gewonnen hat. Das gibt ihm Selbstvertrauen.“

Laut Waley-Cohen wird Trainer Emmet Mullins nun den Cheltenham Gold Cup am 17. März anvisieren, für den er eine allgemeine 10: 1-Chance hat.

„Ich glaube nicht, dass wir zum King George gehen werden. Ich denke, wir werden das überspringen und auf unserem Weg zum Gold Cup einen Lauf machen“, sagte Waley-Cohen.

„Ich glaube nicht, dass drei Meilen auf einer toten Ebene seine Szene sind. Aintree ist flach, aber der Sieg am Samstag war über drei Meilen und eine Furlong und es war gut bis weich.

„Kempton ist eine schneller trocknende Strecke und der King George ist sowieso nicht sehr weit entfernt. Es gibt viel zu reisen und nicht viel Zeit zwischen den Rennen.“

Noble Yeats könnte am 22. Januar auf dem Weg zum Gold Cup zur Fleur De Lys Chase der zweiten Klasse in Lingfield aufbrechen.

Waley-Cohen sagte: „Zu diesem Zeitpunkt macht niemand sehr genaue Pläne, aber es wird entweder dieses neue Rennen in Lingfield über zwei Meilen und sechs Furlongs sein, was wahrscheinlich drei Meilen und einem auf einer anderen Strecke entspricht. Ich vermute Der Boden wird weich sein, aber er fährt sich weich – er war schwer, als er das Listenrennen in Wexford gewann.

„Oder ich nehme an, wir fahren zum Cotswold Chase in Cheltenham (28. Januar). Im Moment tendiere ich zum Lingfield-Rennen.“