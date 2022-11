Die amerikanische Sängerin Irene Cara im Jahr 2001 bei einem Auftritt in der ZDF-Sendung „Wetten, dass…?“ in Bremen. (imago images / IMAGO / Sven Simon)

Sie starb im Alter von 63 Jahren in Florida. Cara wurde in den 1980er Jahren mit den Songs „Fame“ und „Flashdance… What a Feeling“ international bekannt. Für letzteren Titel erhielt sie 1984 einen Oscar.