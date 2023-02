Flamengo vs. Al Hilal – Fußballspielbericht – 7. Februar 2023

Salem Al Dawsari feiert eines seiner beiden Tore, die Al Hilal den Sieg über Flamengo bescherten. Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Al Hilal aus Saudi-Arabien besiegte den zehnköpfigen Flamengo und erreichte am Dienstag dank zweier Elfmeter von Salem Al Dawsari und einem Nahschuss von Luciano Vietto mit einem 3:2-Sieg das Finale der Klub-Weltmeisterschaft.

Al Dawsari eröffnete das Tor nach drei Minuten per Elfmeter, und während Pedro für die Brasilianer den Ausgleich erzielte, wurden ihre Hoffnungen enttäuscht, als Gerson einen Elfmeter kassierte und in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit vom Platz gestellt wurde.

– Stream auf ESPN+: LaLiga, Bundesliga, mehr (US)

Dadurch konnte Al Dawsari sein zweites Tor holen und Vietto fügte nach der Pause ein drittes hinzu, was sicherstellte, dass Pedros spätes Tor für Flamengo nur ein Trost war.

Al Hilal, die erste saudische Mannschaft, die das Endspiel der Klub-Weltmeisterschaft erreicht hat, trifft am Mittwoch in Rabat auf den Sieger des Halbfinals von Real Madrid gegen Al Ahly.

„Flamengo war überrascht von unserer Qualität und davon, wie wir mental und strategisch vorbereitet waren“, sagte Al-Hilal-Trainer Ramon Diaz auf einer Pressekonferenz.

„Flamengo hatte nicht erwartet, dass wir unser Schema von einem 4-3-3 zu einem 4-4-1-1 mit Luciano Vietto als offensivem Mittelfeldspieler ändern würden.

„Vietto hat hinter seinen defensiven Mittelfeldspielern gegeistert, von denen wir festgestellt haben, dass sie bei Zweikämpfen nicht gut waren. Und er war brillant, er hat beide Elfmeter kassiert und ein großartiges Tor für uns erzielt.“

An einem windigen und kühlen Abend im halbleeren Ibn-Batouta-Stadion sorgte Flamengos portugiesischer Trainer Vitor Pereira für eine Überraschung, indem er den ehemaligen Außenverteidiger von Atletico Madrid, Filipe Luis, auf der Bank zurückließ.

Er ließ auch Guillermo Varela aus Uruguay aus und entschied sich für ein jüngeres und angriffsorientierteres Außenverteidiger-Duo.

Es war Varelas eingewechselter Rechtsverteidiger Matheuzinho, der in der dritten Minute den Spielverlauf veränderte, als er im Strafraum zu heftig auf Vietto eindrang und der Schiedsrichter sofort auf den Elfmeterpunkt zeigte.

Al-Dawsari traf nach Hause, knapp außerhalb der Reichweite von Torhüter Santos.

Flamengo ging in die Offensive und verpasste in der 15. Minute eine goldene Gelegenheit, als Gerson, der in einer großartigen Position war, um im Strafraum zu treffen, versuchte, einen Elfmeter zu gewinnen, anstatt zu schießen.

Der Schiedsrichter fiel nicht darauf herein und zeigte dem Flamengo-Mittelfeldspieler zur Simulation eine gelbe Karte.

Aber Pedro glich vier Minuten später aus und schoss mit einem ersten Treffer aus kurzer Distanz nach einer Vorlage von Matheuzinho nach Hause.

Flamengo, der unbedingt vermeiden wollte, als vierte brasilianische Mannschaft ein Halbfinale bei einer Klub-Weltmeisterschaft zu verlieren, verlor die Fassung und sah in der ersten Halbzeit vier Gelbe Karten.

Der vierte und Gersons zweite erwies sich als entscheidend, da er sie auf 10 Mann reduzierte.

Es kam nach einer VAR-Überprüfung direkt in der Halbzeit, als der Schiedsrichter auf dem Monitor am Spielfeldrand entdeckte, dass der ehemalige Mittelfeldspieler von Marseille Vietto im Strafraum auf den Knöchel gestempelt hatte.

Al-Dawsari ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und setzte seinen Elfmeter links neben den falsch geratenen Torhüter.

Da Flamengo für die gesamte zweite Halbzeit auf 10 Mann reduziert war, kontrollierte Al Hilal das Tempo und erzielte schließlich den dritten Treffer, als Al Dawsari Vietto den Gefallen revanchierte und den Ball auf einen Teller legte, damit der Argentinier mit einem Schuss aus nächster Nähe ein Tor erzielte.

Pedros Schuss aus nächster Nähe in der Nachspielzeit war zu wenig für Flamengo, der erst der sechste Copa Libertadores-Meister wurde, um nicht ins Finale einzuziehen.

Flamengo-Trainer Pereira machte den Schiedsrichter für die überraschende Niederlage dieser Mannschaft verantwortlich.

„Wir waren bereit, gegen Al Hilal zu spielen, aber wir waren nicht bereit für ein Schiedsrichterwesen, das nicht den Standards des Wettbewerbs entsprach“, sagte er.

„Es gab einen sehr großen Mangel an Kriterien, es war eine provokative Schiedsrichterarbeit und wenn da nicht die Persönlichkeit unserer Spieler wäre, bin ich überzeugt, dass wir das Spiel mit mehr roten Karten beenden würden.“

Pereira schlug vor, dass der Schiedsrichter nicht Stellung beziehen würde, um Al Hilal-Spieler daran zu hindern, die Uhr zu melken, und andere Kriterien für Verwarnungen hatte. Flamengo wurden in der zweiten Hälfte zusätzlich zu den vier in der ersten Halbzeit drei Gelbe Karten gezeigt, während Al Hilal in den 90 Minuten nur drei Verwarnungen erhielt.

„Er war freizügig mit einem Stopp nach dem anderen“, sagte Pereira.

„Al Hilals einzige Torschüsse in der ersten Halbzeit waren die Elfmeterschießen. Wenn das Spiel also 11 gegen 11 endete, waren wir die bessere Mannschaft.

„Wir haben die Aktionen ausgeführt, konnten sie aber nicht in Tore umsetzen. In der zweiten Halbzeit, mit einem weniger, war es keine Apathie, es ist schwierig, einen Mann herunterzuspielen.“