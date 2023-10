Wenn irgendetwas Taylor Swift an den Kinokassen stürzen konnte, dann musste es ein mörderischer animatronischer Bär sein, oder?

„Five Nights at Freddy’s“, die neue Horrorproduktion von Universal-Blumhouse, die in einer verlassenen Kinderpizza im Stil von Chuck E. Cheese spielt, erzielte am Wochenende in den heimischen Kinos geschätzte 78 Millionen US-Dollar, ein riesiger Erfolg, der viele in der Branche überraschte . Swifts „Eras Tour“-Konzertfilm belegte am Wochenende mit geschätzten 14,7 Millionen US-Dollar den zweiten Platz, womit sich die inländische Gesamtsumme auf 149,3 Millionen US-Dollar beläuft.

„Five Nights at Freddy’s“ hatte einiges zu bieten. Erstens war Halloween-Wochenende, Hauptsendezeit für Gruselfilme. Tatsächlich hat der Streifen an seinem ersten Wochenende mehr eingespielt als die Horror-Kollaboration „The Exorcist: Believer“ von Universal und Blumhouse in seiner gesamten Inlandsveröffentlichung bisher (schätzungsweise 59,4 Millionen US-Dollar, laut Comscore).

„Five Nights“ basiert ebenfalls auf einer beliebten Horror-Survival-Videospielserie, die ein jüngeres Publikum anspricht. Das half ihm, allgemein schlechte Kritiken zu überwinden, die dazu führten, dass der Film beim Filmkritik-Aggregator Rotten Tomatoes eine Bewertung von 26 % als „schlecht“ erhielt.

Das Datenunternehmen EntTelligence gab an, dass der Film am Wochenende 65 % des Publikumsverkehrs in den Kinos ausmachte. Laut Cinemascore gefiel es auch dem Publikum und gab ihm eine starke A-Minus-Bewertung.

Die PG-13-Einstufung des Films hat Eltern zweifellos bei der Entscheidung geholfen, ihre Kinder den Film sehen zu lassen, und bestätigte die Entscheidung der Regisseurin Emma Tammi, daraus einen „Einstiegs“-Horrorfilm für Jugendliche zu machen. „Letztendlich erreichte der Film eine PG-13-Einstufung mit der Art von gut inszenierten Schreckgespenstern, die gerade genug der Fantasie überließen und dennoch dem Geist der Spiele entsprachen“, sagte Shawn Robbins, Chefanalyst bei BoxOffice.com.

Rechnen Sie auch nicht mit einem R-Rated-Schnitt.