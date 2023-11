Fitnessübung: Wandrutschen | ZEIT ONLINE

In der Serie „Unser Personal Trainer“ Zeig uns der Berliner Fitnesstrainer Sebastian Grüner jede Woche eine exklusive körperliche Übung, die uns hilft, stärker, gesünder und schöner zu werden. Dieser Artikel ist Teil von ZEIT am WochenendeAusgabe 47/2023.

Es kann ziemlich ernüchternd sein. Doch schon die Ausgangsposition unserer neusten Übung fürs Büro gibt Ihnen einen guten Eindruck von der eigenen Körperhaltung. Also keine lange Einleitung…

So funktioniert es: Stellen Sie sich mit dem Rücken an eine Wand. Und zwar so, dass Ihre Füße, Ihr Gesäß und Ihr Rücken tatsächlich die Wand berühren. Das bedeutet, dass Sie automatisch aufrecht stehen. Auch die Arme berühren die Wand, sie sind vom Körper abgespreizt, die Hände befinden sich etwa auf Kopfhöhe. Wenn sich diese Haltung ungewohnt oder sogar unangenehm anfühlt, sitzen Sie möglicherweise zu viel und lümmeln sich zu sehr.