Een bord voor het financiële bureau Fitch Ratings op een gebouw in het zaken- en winkeldistrict Canary Wharf in Londen, VK, op donderdag 1 maart 2012. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

Banken in Azië en de Stille Oceaan zijn “weerbaar tegen risico’s”, benadrukt door mislukkingen in de Amerikaanse banksector, zei Fitch Ratings donderdag, eraan toevoegend dat de blootstelling aan Silicon Valley Bank en Signature Bank onbeduidend is voor regionale banken die door het bureau worden gedekt. “De directe blootstellingen van banken met een Fitch-rating in APAC aan SVB en Signature waarvan we op de hoogte zijn, zijn niet materieel voor kredietprofielen”, zei Fitch in een notitie. “Zwakke punten die hebben bijgedragen aan het faillissement van de twee banken behoren tot de factoren die al in aanmerking zijn genomen bij onze ratingbeoordelingen voor APAC-banken, maar deze worden vaak gecompenseerd door structurele factoren”, zei Fitch, eraan toevoegend dat de blootstellingen meestal de grootste zijn in India en Japan. . Fitch’s beoordeling van banken in Azië-Pacific komt zoals de Amerikaanse minister van Financiën Yellen ’s nachts zei dat niet alle onverzekerde deposito’s zullen worden beschermd bij toekomstige bankfaillissementen.

Over het algemeen beschouwen we de waarderingsrisico’s van effectenportefeuilles als beheersbaar voor APAC-banken.

‘Soevereine steun’

Hoewel Fitch een aanzienlijk risico van volatiliteit ziet in deposito’s voor digitale banken in de regio, merkte het op dat de regeringen in Azië-Pacific waarschijnlijk zullen ingrijpen om hun banken te ondersteunen wanneer dat nodig is – een mogelijkheid die verdere risico’s zal helpen verminderen. “Wij geloven dat de risico’s van waardeverliezen worden gecompenseerd door de waarschijnlijkheid dat de autoriteiten banken indien nodig liquiditeitssteun zullen bieden”, aldus het agentschap, verwijzend naar toezichthouders in Australië en Japan als voorbeelden.

Ambtenaren in de regio “benadrukken sterk renterisicobeheer”, ook in Australië, dat een minimumvereiste oplegt voor niet-verhandeld renterisico, aldus de analisten, eraan toevoegend dat Japanse banken de beleggingen in effecten en de looptijd hebben verminderd. “Uiteindelijk wordt de kredietwaardigheid van veel banken met een Fitch-rating in APAC sterk beïnvloed door de vooruitzichten op buitengewone staatssteun”, aldus de nota. “Over het algemeen beschouwen we de waarderingsrisico’s van effectenportefeuilles als beheersbaar voor APAC-banken,” zei Fitch.

