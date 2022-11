Fit für die Apokalypse (nd-aktuell.de)

Deutschland, November 2022: Kein Klima-Massenprotest, sondern eine Massenversammlung beim Mainzer Karneval Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Im derzeitigen Wirtschaftssystem lässt sich die Klimakatastrophe nicht aufhalten oder gar verlangsamen. Diese Wahrheit ist allen Herrschern, allen Geschäftsverantwortlichen klar; Nur die wenigsten wollen es sagen. Der eingestandene Kontrollverlust, den kein Milliardenvermögen, kein Megakonzern wiedergutmachen kann, würde seinem Ruf schaden. Die schlimmsten Szenarien für Klimaforscher sind derzeit die wahrscheinlichsten – wer der Wissenschaft nicht glaubt, fragt den Rückversicherer seines Vertrauens. Die wenigen Anstrengungen zum Schutz der Ökosphäre sind wie ein Tropfen auf den Ätna.

Noch in diesem Jahrhundert werden große Teile der Erdoberfläche nicht mehr bewohnbar sein. Egal, ob in irgendeinem Milliardärsbunker noch ein van Gogh hängt: Die Zivilisation, wie wir sie kennen, wird es unter diesen Bedingungen nicht weiter geben. Nur eine konsequente Deindustrialisierung, der Verzicht auf zahllose zur Gewohnheit gewordene Annehmlichkeiten, könnte eine weitere Verschlechterung der Situation dämpfen – auf keinen Fall aber verbessern. Es wird lange dauern, den bereits angerichteten Schaden auf natürliche Weise zu heilen.

Diese Wahrheiten erscheinen surreal angesichts des immensen Wohlstands und der scheinbaren Macht der heutigen Gesellschaft – die aber in immer mehr Stürme und schmelzende Gletscher schwinden wird. Während die Nachrichtenportale wegen der neuesten Streiche der letzten Generation nach Luft schnappten, ging die UN-Klimakonferenz in Ägypten mit weniger medialer Aufmerksamkeit am Weltgeschehen vorbei. Der UN-Generalsekretär schlägt schärfste Töne an, wenn er von einem kollektiven Selbstmordpakt spricht, den die Menschheit einzugehen droht – für manche Medien kaum eine Randnotiz wert. Stattdessen geht Springer unverblümt auf die Frage ein, wie legitim Gewalt gegen die, die sich an die Straße klammern, ist – vielleicht hat man ja schon die von Krokodilstränen getränkte Todesanzeige für das erste von »Welt« und »Bild« angestiftete Opfer eines Autofahrers in der Schublade. der den nächsten Klimaprotest einfach überfährt.

Den Inhalt hatte die Klimakonferenz bereits aufgegeben, bevor sie ihren Abschlussbericht geschrieben hatte. Nur wenige Punkte beschäftigen sich damit, den Klimawandel überhaupt zu stoppen. Stattdessen geht es viel um „Minderung“, um die Eindämmung der Folgen, um Architektur, Be- und Entwässerung. Die Stadtentwicklung bereitet sich auf die Apokalypse vor. Vieles dreht sich auch um Entschädigungszahlungen: Kurz vor dem Weltuntergang gehen noch ein paar Schecks hin und her, das Inferno muss in jedem Fall richtig gebucht werden.

Ein paar große Unternehmen, die seit den 70er-Jahren vom Klimawandel wissen, richten ihre schön gestalteten Nachhaltigkeitsberichte in die Kamera – bald zeigen sie Autos, die sogar bei Sturmfluten weiterkommen. Greta Thunberg kam nicht einmal nach Sharm el-Sheikh, viele Teilnehmer aus afrikanischen Ländern, die als erste unter den Folgen des Zusammenbruchs leiden werden, konnten sich nicht akkreditieren lassen. Ein rührend hilfloser, sympathisch-dilettantischer Wohltätigkeitsball, der aus allen Poren die Abhängigkeit von einem System atmet, das doch abgeschafft werden sollte.

Die Folgen des Klimawandels sind uns so unangenehm, dass wir die Welt lieber untergehen lassen, als uns ihnen zu stellen. Und die Wut über die eigene Hilflosigkeit richtet sich gegen die, die darauf hinweisen.